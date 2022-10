Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en el transporte público, según ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Darias ha señalado que el Ministerio y las comunidades autónomas ni siquiera han abordado esa retirada por la recomendación de los expertos de la Ponencia de Alertas y al "ascenso leve" de casos de coronavirus.

"No ha salido, no ha sido objeto de comentario ni estaba en el Orden del Día. Ninguno de los consejeros lo ha hecho", ha dicho, y ha recordado que en el último CISNS el Ministerio y las CCAA coincidieron en que "fueran los expertos los que sigan asesorando en la toma de decisiones" sobre la retirada o no de las mascarillas en el transporte público.

"La Ponencia de Alertas se reunió recientemente y concluyó que hay que seguir esperando el momento. Estamos en una tendencia ascendente, es verdad que leve y sin impacto hospitalario por ahora, pero la Ponencia ha dicho que quiere seguir valorándolo", ha esgrimido la ministra.

Darias ha detallado que desde el 23 de agosto hasta el 9 de septiembre la incidencia de casos de coronavirus bajaba alrededor de un 1,7 por ciento al día. Sin embargo, desde el 30 de septiembre se ha observado una "ligera tendencia ascendente" del 1,1 por ciento diaria.

Sube la incidencia

En el informe de Sanidad de este viernes, adelantado por la ministra, la incidencia en mayores de 65 años ha avanzado 13 puntos con respecto al martes, situándose en 168 frente a 155,55. En cualquier caso, y tal y como ha apostillado la ministra, esta ligera subida no se está traduciendo en un aumento de la ocupación hospitalaria, que sigue siendo "la más baja de toda la pandemia".

Pese a la evolución de los casos, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este viernes que los informes epidemiológicos de la Covid-19 y de la viruela del mono se publiquen con periodicidad semanal, y no dos cada semana, como ocurría hasta ahora.

Sede de la Agencia de Salud Pública

El Interterritorial también ha abordado este viernes el Anteproyecto de la Agencia Estatal de Salud Pública, que ya fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros y que pasará de nuevo por este órgano "antes de que finalice el año" para ser remitido a las Cortes.

"Ha finalizado el trámite de consulta pública y ahora estamos en proceso de observación, valorando las observaciones realizadas hasta ahora", ha detallado Darias.

La ministra ha indicado que algunas comunidades autónomas, como Galicia o Aragón, "se han seguido proponiendo" para ser la sede de este organismo, aunque aún no se ha tomado una decisión. "Seguimos en escucha activa para la adopción de la decisión cuando llegue el momento. Todas y cada una de las comunidades reúnen las condiciones", ha esgrimido.

Gripe aviar en humanos

Por otra parte, la ministra también ha sido preguntada acerca del primer caso de gripe aviar H5N1 en humanos en España. En concreto, se trata de un trabajador, que no ha necesitado de ingreso hospitalario, de una granja avícola de la provincia de Guadalajara, donde se sacrificaron decenas de miles de gallinas por un foco de gripe aviar a principios de septiembre.

Al respecto, Darias ha aclarado que se trata de "un fenómeno muy poco frecuente". "La temporada 21/22 ha sido la de mayor incidencia de infecciones en toda Europa de gripe aviar. La mayoría tienen que ver con las aves silvestres que muchas veces comparten comederos o espacios con aves en granjas", ha explicado.

Además, ha añadido que el contagio entre humanos de esta gripe aviar es "muy extremadamente infrecuente". "Seguimos monitorizando la situación sin que hasta ahora debamos ir más allá", ha apostillado la ministra.

Otros acuerdos

El CISNS también ha abordado este viernes varios acuerdos de la Comisión de Prestaciones, aseguramiento y financiación. En primer lugar, sobre la priorización de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que realicen terapia intensiva con insulina y requieran realizar al menos seis punciones digitales al día para la auto-monitorización de la glucosa en sangre, a los que facilitar los sistemas de monitorización de glucosa.

El segundo trata de mantener en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) el sistema de reparación percutáneo de la válvula mitral mediante clip, en las mismas condiciones que se recogen en el protocolo del estudio de monitorización.

Por último, han visto el acuerdo para eliminar las hipoglucemias inadvertidas como criterio de exclusión en la financiación de los sistemas de monitorización de glucosa en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 que realicen terapia intensiva con insulina y requieran realizar al menos seis punciones digitales al día para la auto-monitorización de la glucosa en sangre.

Más allá de los acuerdos, también han tratado la creación del sistema de información HEBAR como herramienta epidemiológica ambiental basada en el control de las aguas residuales. Con este método se vigilará de forma sistemática cómo circula el SARS-CoV-2 y sus variantes, y servirá también de "alerta temprana" ante futuros brotes de este y otros agentes patógenos.