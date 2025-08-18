Esperanza en el fin de la ola de calor para empezar a doblegar los incendios

Los incendios forestales que desde hace más de una semana asolan Castilla y León, Galicia y el norte de Extremadura se encuentran en un punto crítico: la meteorología. Tras días marcados por el viento y las temperaturas extremas, que han multiplicado los focos y complicado las tareas de extinción, los equipos de emergencias confían en que la bajada de las máximas prevista para las próximas horas suponga un respiro definitivo que permita doblegar las llamas.

Porque este domingo las extremas temperaturas en provincias de esas comunidades -hasta 41 grados estaban previstos en el norte de Cáceres y 39 en Zamora- dejaban poco margen para la esperanza, en una jornada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desplazado a Ourense y a León, ha apelado a un pacto de Estado para mitigar la emergencia climática. Lo ha propuesto ante presidentes autonómicos del PP -Galicia y Castilla y León- que estos días han clamado por un refuerzo de la colaboración del Ejército que fuera más allá de la Unidad Militar de Emergencias (UME) De hecho, los 500 nuevos efectivos del Ejército de Tierra que se han incorporado a la lucha contra el fuego -la UME tiene desplegados 1.400 más 2.200 en apoyo logístico- trabajarán en Galicia -que había pedido 200 efectivos militares-, donde el fuego se está cebando con la provincia de Ourense.

Precisamente, el rey Felipe VI ha querido visitar en esta jornada la base de la UME en Torrejón de Ardoz (Madrid), acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para conocer de primera mano el despliegue y la ayuda de esa unidad. El Rey ha escuchado de boca de los responsables de la UME la descripción en dos palabras de la situación: "extremadamente crítica".

Galicia: Más de 50.000 hectáreas calcinadas

Los incendios han calcinado ya más de 50.000 hectáreas en Galicia, con 13 activos, de los que algunos se han reactivado en las últimas horas. Doce de los fuegos están activos en Ourense, la provincia más golpeada. Allí, el mayor es el de Chandrexa de Queixa, que lleva arrasadas unas 17.500 hectáreas, y en el que se unieron los focos de Requeixo y Parafita y al que también se unió el de Vilariño de Conso-Mormentelos.

Por precaución, se ha procedido al confinamiento de más de 20 municipios, entre ellos los vecinos de los núcleos de población de Laceiras o Covelo, y evacuaciones voluntarias en localidades como A Veiga o A Rúa.

La Consellería de Medio Rural ha informado también de que se han estabilizado algunos fuegos en las provincias de Lugo, Pontevedra y A Coruña, así como hay cuatro controlados, entre ellos el del municipio coruñés de Toques-San Martiño de Oleiros, que ha calcinado 320 hectáreas.

Castilla y León: el viento amenaza 28 fuegos activos, con 3.500 desalojados

Las fuertes rachas de viento complican la situación de los incendios en Castilla y León, con 28 activos -10 de nivel 2 y 11 de nivel 1- que mantienen desalojadas a 3.500 personas. Además, preocupa la amenaza de la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) por Salamanca, un nuevo incendio en Zamora y las reproducciones en León.

La provincia de León, que soporta 11 de los 21 grandes fuegos activos (los otros 7 hasta 28 en total son fuegos de nivel 0, sin riesgo actualmente), vigila sus fronteras después de que se hayan pasado a su territorio fuegos de Ourense, Asturias y Zamora, y de que también dos de sus incendios hayan cruzado a Palencia, provocando evacuaciones.

El operativo de extinción se centra en proteger vecinos y poblaciones, preocupado por el avance del fuego de Yeres/Llamas de Cabrera, que en el flanco de Yeres -que afectó al espacio natural de Las Médulas- evoluciona bien pero no así en el de La Cabrera, muy virulento y con 12 pueblos evacuados (681 vecinos).

Dos aviones cisterna Canadair del Gobierno italiano se han unido al operativo del fuego de Barniedo de la Reina, en los Picos de Europa, que aunque por la mañana tenía la mitad del perímetro estabilizado ha conseguido pasar de la vertiente leonesa y acceder a Cantabria.

Preocupan también los incendios de Canalejas (Almanza), declarado en la tarde del sábado y que entró en la provincia palentina por la zona de Guardo, donde se trabaja para frenar el avance; y el de Gestoso, que en este caso pasó ayer de Ourense a León y tiene un frente muy activo.

"No vamos a salir del pueblo, vamos a protegerlo", ha asegurado a EFE el alcalde pedáneo del Real Concejo de Valdeón, Felipe Campo, regidor de un municipio en el corazón de la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa que ya ha avanzado que va a desoír la orden de desalojo de la Junta de Castilla y León por la cercanía del incendio surgido en Barniedo.

Extremadura: El fuego de Jarilla desbocado

El incendio de Jarilla (Cáceres) está "completamente desbocado" en su flanco norte, en palabras de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

De hecho, el fuego, declarado el pasado martes, ha arrasado ya más de 11.000 hectáreas y un perímetro de 130 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los mayores siniestros registrados en la región en los últimos años.

Columnas de humo en fuego de Jarilla, en Extremadura. / EFE

Este fuego ha saltado ya el Puerto de Honduras y está a tan solo a siete kilómetros del límite provincial de Salamanca, por lo que se ha dado aviso a Castilla y León de que puede entrar en su territorio.

El incendio ha obligado a evacuar Gargantilla y al confinamiento de Hervás (en el Valle del Ambroz, fronterizo con Salamanca), y en él trabajan 17 medios, en una zona muy complicada y de difícil acceso.

Aunque en su flanco norte está desbocado, el flanco sur, que ayer preocupaba mucho porque se dirigía a la ciudad de Plasencia, está relativamente consolidado, pero vigilado por efectivos de la UME.

Asturias: Seis incendios activos

El Principado de Asturias tiene doce incendios forestales, de los que seis están activos, cuatro controlados y dos estabilizados.

Los trabajos de extinción, control y vigilancia se han centrado especialmente en los incendios de Genestoso (Cangas del Narcea) y la Cerezal (Somiedo).

También en el foco que desde Anllares del Sil (León) ha entrado ya en Asturias a través de Degaña, que a última hora de la tarde del sábado presentaba un frente de más de diez kilómetros.

Ayuda internacional

Mientras, España ha aceptado el ofrecimiento de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia para sumarse a la lucha contra los 19 incendios en nivel 2 de riesgo.

En el caso de Países Bajos, serían 2 helicópteros Chinook con capacidad de transporte de hasta 7.000 litros de agua que aterrizarán en la base de León y de un helicóptero BlackHawk eslovaco de 3.400 litros de agua, que se estacionará en la base de la brigada forestal de Pinofranqueado (Cáceres).

Estos efectivos se sumarán a los dos aviones Canadair italianos que se incorporaron este sábado a la base aérea de Matacán (Salamanca) y que están realizando misiones en León, además de un equipo alemán de bomberos forestales en vehículo (GFFF-V), que se está pendiente de decidir dónde actuarán y que está compuesto por entre 50 y 60 personas y más de 20 vehículos de diferentes capacidades.

Ligera mejoría de los heridos

En cuanto a los heridos por los fuegos en Castilla y León, mejoran ligeramente el estado de los cinco ingresados en Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, aunque cuatro siguen en estado crítico, y el que está en Hospital Universitario de Getafe (Madrid) sigue estable dentro de la gravedad.

En Zamora, dos drones de la Guardia Civil han localizado, desorientado y levemente afectado por inhalación de humo, a un ganadero que estuvo más de cinco horas desaparecido en Porto, donde unos 1.500 vecinos están desalojados por las llamas.

Mientras, la jueza de la plaza número 1 del tribunal de Instancia de Verín (Ourense) ha acordado el ingreso en prisión "provisional comunicada y sin fianza" del hombre detenido e investigado por un delito de incendio en Oímbra por imprudencia grave, lesiones graves y daños. El fuego quemó alrededor de 11.000 hectáreas y en él resultaron heridos tres brigadistas.

Precisamente, el Ministerio del Interior ha actualizado los datos de los detenidos desde el 1 de junio por incendios: 27 arrestados y 92 investigados.

Y siguen los llamamientos a la prudencia. La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León han lanzado este domingo un mensaje a los miles de peregrinos que aprovechan sus vacaciones para completar el Camino de Santiago para que no continúen con la ruta ante el riesgo por los incendios forestales que asolan la provincia de León.

Carreteras y trenes

Los fuegos mantenían diecisiete carreteras cortadas, entre ellas un tramo de la A-52, aunque a lo largo de la jornada se ha ido abriendo y cerrando según la evolución de los incendios.

La comunicación a través de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia sigue de momento cortada. Renfe, por su parte, ha vuelto a habilitar dos trenes especiales en cada sentido desde la capital de España a Zamora, en esa línea.