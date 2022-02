"Vi pasar la vida delante de mis ojos", lo que le ocurre a tu cerebro antes de morir

La muerte es una de las grandes incógnitas de la vida, además de uno de los aspectos que más inquietan. Pensar en ella es inevitable, y es que la duda de qué pasa por nuestra cabeza minutos antes de morir es uno de los paradigmas más investigados.

Recientemente, la revista de divulgación científica Frontiers in Aging Neuroscience ha publicado un estudio en el que se hace patente que lo último que asoma a nuestra cabeza antes de morir es una avalancha de imágenes sobre todo lo que ha supuesto nuestra vida.

Llegar a esta conclusión no ha sido fácil, y es que la investigación se ha centrado en el estudio de las ondas cerebrales de un paciente de 87 años que había desarrollado epilepsia. El equipo de investigadores, liderados por el neurocirujano Ajmal Zemmar, no buscaba descubrir qué proceso sufre nuestro cerebro en experiencias próximas a la muerte, pero para sorpresa de los científicos dieron con unos datos que no habían sido registrados previamente y que poseen cierto interés para la comunidad científica.

"El objetivo inicial de los investigadores pasaba por monitorizar el cerebro del paciente a través de una grabación neurológica", ha publicado la SER. No obstante, durante la monitorización del paciente, este sufrió un infarto fulminante y, dado que el equipo se encontraba grabando, los datos recogidos analizaron la actividad del cerebro de este octogenario justo antes de su muerte.

Los resultados recogidos por el equipo de científicos concluyeron que, tras comprobar las ondas cerebrales del paciente instantes antes de fallecer, en el minuto previo a la muerte se dan los mismos patrones que se producen en los sueños o los recuerdos.

¿Qué vemos antes morir?

La actividad cerebral registrada en este caso sugiere que una persona que se encuentra a las puertas de la muerte se enfrenta, en última instancia, a una serie de recuerdos de lo que ha sido su vida.

El científico Ajmal Zemmar ha reconocido a la BBC es imposible determinar si estos recuerdos se relacionan con momentos felices con amigos y familiares. "Si tuviera que saltar al ámbito filosófico, especularía que si el cerebro hiciera un flashback, probablemente le gustaría recordarle las cosas buenas, en lugar de las malas. Lo que es memorable sería diferente para cada persona", añadió.

Así, en la investigación, el equipo detectó que en los 30 segundos previos a que el corazón cesara su actividad, "las ondas cerebrales siguieron los mismos patrones que cuando realizamos tareas exigentes de alto nivel cognitivo como pueden ser concentrarse, soñar o recordar sucesos que tuvieron lugar en el pasado", ha descrito la SER.

Además, el cerebro continuó emitiendo señales hasta 30 segundos después de que el corazón dejara finalmente de latir. Pasado ese tiempo, cesó la actividad y el paciente se consideró muerto.