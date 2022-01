¿Qué ocurre si te vacunas sin saber que eres positivo?

Desde que la vacunación comenzó en diciembre de 2020, casi 40 millones de personas en España se encuentran inoculadas con la pauta completa, lo que equivale al 80,5% de la población total. Sin embargo, esto parece no tener fin y, a la vez que los más pequeños están recibiendo la primera dosis de la vacuna, la tercera dosis está empezando a generar colas en los puntos de vacunación.

Con el porcentaje de contagiados tan elevados que está provocando ómicron, no es de extrañar que muchas personas que hayan contraído la enfermedad se encuentren a las puertas de la vacunación. Además, debido a la levedad de los síntomas de esta nueva variante, e incluso a la inexistencia de síntomas, existe una preocupación generalizada a estar contagiados y no saberlo.

Los expertos insisten en la idea de que vacunarse pese a estar infectado (y no saberlo por no mostrar síntomas) no implicaría absolutamente nada ni en la eficacia de la vacuna ni en la reacción del cuerpo frente al virus.

Obviamente, los expertos han declarado que lo ideal es no vacunarse mientras se está infectado, pero que de hacerlo, como mucho podría ocurrir que los síntomas de la vacuna se agudicen, es decir, que se produzca algo de fiebre, mayor dolor de cabeza, o alguna sintomatología relacionada con la enfermedad, pero siempre de forma leve.

¿Qué hago si me toca vacunarme y estoy con covid?

Una situación diferente se produciría si la persona está contagiada y lo sabe porque tiene síntomas y una prueba positiva. En ese caso, la persona debe esperar a superar la enfermedad para volver a coger cita para la vacuna.

Los tiempos entre vacunas se han visto reducidos recientemente y, aunque antes había que esperar una media de seis meses entre la segunda dosis y la tercera, se ha comunicado que aquellas personas que se hayan visto infectadas en esta ola y tengan que recibir la tercera, solo tendrán que aguardar entre cuatro y seis semanas para solicitar cita.

Sin embargo, algunos científicos no están del todo de acuerdo con la decisión tomada por el ministerio de Sanidad. Ejemplo de ello es Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, que declaró en una entrevista publicada por el diario El País que "Desde el punto de vista inmunológico no tiene sentido", añadiendo que es posible que pueda llegar a generar algún tipo de problema en el sistema inmune al existir un plazo tan corto entre la infección y la nueva inyección.

Ante la duda, lo mejor es acudir a algún centro de salud o ponerse en contacto con las autoridades facilitadas para la pandemia y hacer una consulta personal.