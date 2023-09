No está entre las cinco bebidas más consumidas en el mundo, pero el poder de convocatoria alrededor de una mesa que tiene una buena copa de vino está entre los planes preferidos para millones de personas. España, sin lugar a dudas, es un país de amantes del vino. País de vino y de bebedores y entusiastas del buen vino, esta bebida ocupa el puesto más alto entre las bebidas tradicionales de nuestro país, pero no así en comparación con el resto de países del mundo. Este es el país donde más vino se bebe del mundo...y no es España.

Cada portugués mayor de 15 años consume una media de 67,5 litros de vino al año

A nadie se le escapa que la guerra en Ucrania y la crisis energética han afectado al suministro mundial de vino, que ha descendido en dos millones de hectolitros respecto a años anteriores. Aún así son casi 232 millones de hectolitros los que se consumieron en 2022. Y, según los datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) correspondientes que recoge Statista, España entra en el top ten de mayores bebedores de vino del mundo. Eso sí, casi cerrando dicha lista. 25,3 litros de vino por persona bebieron los españoles el año pasado, muy lejos de los líderes absolutos de esta estadística, que no son otros que nuestros vecinos de Portugal ¡Cada portugués mayor de 15 años de consumió una media de 67,5 litros de vino al año! En este ranking le siguen Francia e Italia, territorios también en los que existe una enorme cultura vitivinícola, pero que se quedaron ya en 47,4 y 44,4 litros por persona, respectivamente.

Suiza y Austria tienen el cuarto y quinto mayor consumo, con 35,5 y 30,8 litros por persona al año, y en Alemania, Australia, República Checa y Holanda manejan un consumo similar al español, con alemanes y aussies ligeramente destacados y los checos calcando la estadística española.

Beneficios de beber vino

El éxito del vino entre los consumidores está fuera de toda duda. El debate sobre los beneficios que genera el vino en nuestro organismo sigue presente, pero la realidad es que numerosos expertos señalan que beber vino tinto con moderación resulta saludable para el corazón, ayudando a prevenir la enfermedad de las arterias coronarias, la afección que provoca los ataques cardíacos.

Además, mejora la salud intestinal y cerebral, gracias a los compuestos que posee con efectos antioxidantes, antiinflamatorios y mejora significativa de los niveles de lípidos.