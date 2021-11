"El 40% de los países del mundo ya vacunan a la población infantil de la gripe"

El doctor Álvarez Aldeán, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, incide en la recomendación de proteger de la gripe a los niños.

-La Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación universal frente a la gripe en la infancia. ¿Motivos?

-La recomendación del Comité Asesor de Vacunas de la AEP (Asociación Española de Pediatría) no es nueva; aunque este año sí se ha realizado de manera expresa y universal. En años anteriores hemos hablado de la conveniencia de vacunar a los niños, especialmente a los más pequeños. Es una recomendación que ya hizo OMS hace nueve años. Tiene una doble finalidad: por un lado para proteger a esta franja de edad que es la que más sufre la gripe, incluso más que los adultos: y por otro lado para controlar la enfermedad porque los niños son los que más transmiten la gripe. De modo que protegiendo a los niños se protege a otros colectivos que, aunque se vacunen, no responden bien como son las personas mayores o inmunodeprimidos.

-En el entorno europeo, ¿se está vacunando a los niños frente a la gripe?

-El 40% de los países del mundo están vacunando a la población infantil. Este año ha sido el momento de hacer esta recomendación en España. Nos consta que el Ministerio de Sanidad está estudiando la incorporación de esta vacuna, ya que otros países ya lo han hecho, como en Latinoamérica y América del Norte. Recientemente la ha incluido Italia.

-¿Cuál es la franja de edad?

-La recomendación es incluir a los niños menores de cinco años (de seis meses a cinco años) en la campaña de la gripe dentro de la población diana, que ya incluye a los niños con patología de base, a las embarazadas a los mayores de 65 años, entre otros.

-¿Y los recién nacidos hasta los seis meses?

-Los recién nacidos, según la ficha técnica, no se pueden vacunar hasta los seis meses: de ahí que se recomiende la vacunación a las embarazadas, para proteger a los recién nacidos.

-Mientras no se incluye en el calendario oficial de vacunación, ¿se recomienda a las familias acudir a la sanidad privada?

-El año pasado no fue posible porque todas las vacunas fueron al cauce público porque se temió un impacto fuerte de la gripe. Pero este año la vacuna de la gripe sí está en farmacia. Se puede optar por la protección individual, pero la vocación del Comité Asesor de Vacuna es incluirla en el calendario.

-Pero, mientras no esté financiada, ¿es recomendable que las familias compren la vacuna de la gripe para vacunar a sus hijos sanos?

-Las vacunas son un producto biológico y se tiene que adquirir con prescripción médica; o en un centro sanitario privado. El Comité Asesor de Vacunas recomienda la protección individual con vacunas que no están financiadas. No sólo frente a la gripe, también frente a otras enfermedades, como por ejemplo la vacuna del rotavirus.

-¿Qué otras vacunas son recomendables?

-Bexsero se ha incluido en el calendario de vacunación de Andalucía pero hay niños que no entran en calendario porque, según el requisito, es para los nacidos a partir en octubre. Otra vacuna no financiada es recomendable la tetravalente meningogica, para los niños que no se han vacunado. Esta vacuna entró en 2019 en el calendario andaluz a los doce meses y doce años, pero hay niños de seis o siete años, que no han tenido acceso a esta vacuna (meningococos ACWY) por calendario.

-En EEUU ya se ha aprobado ya la vacuna Covid en niños. ¿Cómo marcha el proceso de autorización en Europa?

-La FDA, regulador americano, ya la ha aprobado para niños de entre cinco y doce años. En este momento la Agencia Europea del Medicamento esta estudiando la aprobación y puede llegar en cualquier momento. Los datos de Pfizer son alentadores.

-¿Se prevé un invierno duro?

-El Covid en niños no suele ser tan grave como en adultos. En gripe, las previsiones no serán como el año pasado, por varios motivos. La interacción social, y la relajación de las medidas, va a provocar un incremento de infecciones respiratorias. Además hay más personas susceptibles, como por ejemplo todos los jóvenes que no se han vacunado y que no tienen la protección natural de la gripe. Hay factores que nos hacen pensar que la gripe puede ser una enfermedad importante este año.