El vídeo de principios de la semana es esta pareja jugando en la orilla de la playa

Hay una falsa concepción que parece decir, o incluso exigir en algunos casos, que ciertos tipos de diversión pueden ser solo disfrutados por los más jóvenes. Sin embargo, el vídeo que se ha hecho viral nada más comenzar esta semana de agosto dice lo contrario, además de ser un recordatorio de que el amor se puede disfrutar de muchas formas en todas las etapas de la vida.

Un vídeo viral, una pareja y una playa de fondo

El vídeo fue publicado en TikTok por @andreaa_retess en un primer momento, aunque pronto ha comenzado a llegar a mucho más público y a otras redes sociales. En la red social de los vídeos cortos, el vídeo de la pareja cuenta ya con más de 11 millones de visualizaciones.

En el vídeo se puede observar a un hombre y una mujer, ambos mayores, jugando en la orilla de la playa, persiguiéndose el uno al otro mientras se salpican con el agua. Esta estampa tan jovial y romántica de la pareja ha conseguido que muchos usuarios en redes sociales celebren el amor y compartan sus reflexiones.

Por ejemplo, en Instagram, el vídeo fue compartido por la cuenta @postureoespanol y cuenta con comentarios como el siguiente: "¡De lujo! La idea no es encontrar a alguien junto a quien envejecer, el secreto está en dar con alguien con quien seguir siendo niños para siempre". "Si no voy a estar así cuando tenga 80 años, no quiero nada", comentaba otra usuaria de Instagram. En otros comentarios los usuarios etiquetaban a sus parejas, deseando poder hacer lo mismo que los protagonistas del vídeo dentro de unos cuantos años.

El vídeo también ha llegado a Twitter, de la mano de varias cuentas que han republicado el vídeo. "Para mí esto es ganar en la vida", comentaba una usuaria, mientras otra aseguraba que "la vida me pide mucho y yo solo quiero tener un amor así de bonito".

