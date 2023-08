Zuckerberg, "listo" para pelear con Musk, que responde que le duele la espalda

Entre las quejas de sus vecinos por el enorme (e ilegal) logo luminoso de X (la red social antes conocida como Twitter) y el culebrón de su posible pelea con Mark Zuckerberg, las noticias sobre Elon Musk están a un paso de salir de la sección de Tecnología y pasar a Sociedad.

Lo último o lo penúltimo del improbable rifirrafe que los dos millonarios mantienen a través de las respectivas redes sociales de su propiedad (X, en un caso y Threads, en el otro) es que no se ponen de acuerdo en una fecha para subirse a un ring a dirimir sus diferencias.

En realidad eso no es del todo exacto. Uno tiene claro que podría ser en cualquier momento (Zuckerberg) y es el otro (Musk) en el que de vez en cuando aparece por Twitter para recordar ese pique... y enseguida poner excusas. La versión digital del clásico tirar la piedra y esconder la mano o, más bien, salir corriendo.

Ahora no es sólo que no tenga claro cuándo celebrar una pelea que él mismo instigó, es que el asesino del pajarito azul de Twitter ni siquiera sabe cuándo podrá ser. Dice que tiene la espalda mal y que a lo mejor hasta tiene que pasar por el quirófano.

Exact date is still in flux. I’m getting an MRI of my neck & upper back tomorrow. May require surgery before the fight can happen. Will know this week.