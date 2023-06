Mark Zuckerberg acepta el reto de Elon Musk para pelear en una jaula

Mark Zuckerberg y Elon Musk parece que están dispuestos a resolver sus diferencias a golpes. El primero, uno de los fundadores de Facebook, publicó en su cuenta de Instagram que está listo para aceptar el reto del propietario de Twitter, después de que el también director ejecutivo de Tesla bromeara con la idea de un combate en una jaula de artes marciales mixtas (MMA) entre ambos.

I’m up for a cage match if he is lol

"Mándame la ubicación", escribió Zuckerberg (39 años) en un post sobre un pantallazo del tuit de Musk.

Tras publicarse esta historia, Musk (51 años) respondió con dos palabras: "Vegas Octagon", en lo que parece una broma para proponer un lugar concreto para el combate. En un segundo tuit, Musk dijo que tiene una táctica que se llama "La morsa". "Simplemente me acuesto encima de mi oponente y no hago nada", explicó.

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing