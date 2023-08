Elon Musk retira el letrero gigante del nuevo logotipo de Twitter en San Francisco tras las quejas de los vecinos

El letrero gigante y luminoso del nuevo logotipo de Twitter en forma de X que había sido colocado en las oficinas de la empresa de Elon Musk en San Francisco ha sido retirado solamente dos días después de su instalación por las quejas de los vecinos.

Según informa la cadena estadounidense CNBC, el Departamento de Inspección de Edificios de San Francisco (EEUU) recibió 24 denuncias de vecinos y funcionarios de la ciudad alegando que el cartel no era seguro, que se había colocado sin permiso y que era molesto para los residentes.

Here’s another angle I forgot I had that shows the X strobing.Also, my apartment building needs a bath. pic.twitter.com/t66erPuDlL

La oficina también señaló que el propietario tendrá que pagar multas por la instalación no permitida de la construcción y el desmantelamiento del letrero, así como por el coste de la investigación.

La noticia llega una semana después de que Musk cambiase el nombre y el logotipo de Twitter, que adquirió a finales del año pasado.

El pasado 24 de julio, el empresario suprimió el logo azul del pájaro mundialmente conocido por otro en blanco y negro de una X, que pasaría a ser el nuevo nombre de la red social, y aseguró que el cambio era más que una simple alteración de imagen y que suponía un primer paso hacia una transformación más amplia de la firma.

I would be fucking LIVID. Imagine this fucking X sign right across from your bedroom. #x #twitter pic.twitter.com/FH4nqcS8oy