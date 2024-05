Todo lo que se sabe del permiso por crianza de 200 euros al mes que podría solicitarse en 2025

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comunicó que espera comenzar a negociar los presupuestos generales del Estado para 2025 este verano y que planteará incluir un permiso por crianza de 200 euros mensuales.

Díaz ha explicado que planteará el próximo mes de junio a su socio de Gobierno incluir en las cuentas para el próximo ejercicio este permiso, que Sumar llevaba en su programa electoral y que ascendía a 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años.

También quiere incluir en los presupuestos la ampliación del permiso de nacimiento hasta las 20 semanas, así como retribuir cuatro de las ocho semanas anuales del permiso de crianza que aprobó el año pasado el Gobierno para familias con hijos de hasta 8 años.

Díaz ha reprochado al PSOE que "dejara caer" los presupuestos para 2024 porque "es la primera vez que alguien renuncia ex ante" y porque contaba con un techo de gasto de más de 16.000 millones de euros que podrían haberse dedicado a políticas públicas. "No sé por qué la patronal no firmó el acuerdo de subsidio"

Una deuda "democrática"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado este miércoles que la prestación universal por crianza "es una deuda democrática con las familias". "Creo que es una deuda democrática con las familias que tenemos, el poder facilitar y favorecer las condiciones para que los niños y las niñas en España crezcan con igualdad de oportunidades y con derecho al bienestar, y la prestación que defendemos desde Sumar es la mejor manera de conseguirlo", ha asegurado el ministro en una entrevista en La 1 de RTVE.

Este martes la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunció que su partido negociará con el PSOE en el mes de junio incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 la prestación universal por crianza de 200 euros mensuales. En este sentido, Bustinduy ha indicado que adoptar la prestación universal por crianza "es la medida más importante que existe para atajar el problema sangrante de la pobreza infantil en España", que ha añadido que es "uno de los muy pocos países que no cuentan con una prestación de este tipo". Además, ha agregado que es una ayuda "más efectiva" porque llega "mejor" a todas partes y también porque resulta un "factor decisivo".

"El resultado es que en España gastamos un punto porcentual del Producto Interior Bruto menos en proteger a las familias que la media de la Unión Europea. Hay que ponerle solución a esto porque esto va a hacer que la situación de muchas familias especialmente de quienes más lo necesitan de que aquellas que están en una posición más vulnerable, pues deje de ser una carrera de obstáculos permanente", ha apuntado