¿Las personas vacunadas contra el Covid-19 tienen que seguir llevando mascarilla?

Con el crecimiento de la campaña de vacunación, vemos cada vez más cerca el final de la “pesadilla del coronavirus” que lleva existiendo entre nosotros ya más de un año. Las preguntas sobre cuándo acabarán las restricciones y las medidas de seguridad son muchas, pero para algunas de ellas todavía no tenemos respuesta.

Las autoridades sanitarias insisten en que a pesar de haber recibido la dosis completa de vacunación contra la Covid-19 es imprescindible seguir adoptando las medidas de protección, como el uso de mascarillas (obligatorias en espacios públicos), el lavado y desinfección de manos o la distancia de seguridad.

Proteger a los más vulnerables

Uno de los motivos para mantener estas precauciones y medidas de seguridad es que, incluso tras haber sido vacunados, es necesario que sigamos ayudando a proteger a los demás, ya que podemos contagiarnos entre dosis o pueden surgir complicaciones que nos hagan propagar el virus.

Hasta que una parte importante de la población esté vacunada es vital que todos, tanto vacunados como no vacunados, sigamos manteniendo las medidas de prevención.

"Cuantas más personas se vayan inmunizando, menor probabilidad habrá de que el resto se exponga al virus, o al menos a altas cargas víricas", destacan desde la página del Ministerio de Sanidad.

"Empezar a vacunar no significa decir adiós a la pandemia. Vamos a seguir conviviendo con ella durante bastante tiempo, hasta que no inmunidad colectiva con el 70% de españoles vacunados. Por lo tanto, empezar a vacunar, e incluso estar vacunado, no significa que nos olvidemos de medidas como la mascarilla o la distancia física", explicaba a RTVE.es Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.

Calma y paciencia:+ Prudencia.06:15, en pie. Ducha, desayuno frugal, me pongo la mascarilla y a trabajar.Abro la puerta con un pañuelo de papel. Cumplo la distancia y al llegar al trabajo me lavo las manos"Si,estoy vacunado,pero me puedo infectar y transmitir el problema a otros" — Amós García Rojas (@agarroj) February 22, 2021

¿Cuánto tiempo deberemos seguir llevando mascarilla una vez inmunizados?

Aunque la vacuna ofrece protección frente a la Covid-19, todavía no se sabe con exactitud la capacidad de contagio y de transmisión, por lo que no podemos relajar las medidas.

Los expertos siguen trabajando para conocer cómo podemos protegernos contra la transmisión asintomática o cómo se comportan las nuevas variantes del virus. Por ello, es esencial seguir utilizando la mascarilla para evitar un repunte de los contagios y colaborar en la protección de la salud pública mientras continúa avanzando el ritmo de vacunación.

Las medidas de prevención siguen siendo la estrategia más eficaz para reducir contagios y evitar que aparezcan nuevas mutaciones, como la cepa británica.

Estamos aprendiendo sobre la protección de las vacunas, pero no podemos olvidarnos de que es una lucha constante y si desde las autoridades sanitarias están haciendo todo lo posible para acelerar el proceso de vacunación también nosotros debemos hacer todo lo posible por facilitarlo: esto implica seguir llevando mascarilla y cumpliendo las medidas de seguridad.

Hasta que no se conozcan con exactitud todos los detalles es importante que se tomen precauciones, y por ello el tiempo necesario para continuar llevando mascarilla dependerá de cómo avance la vacunación y sus efectos en la población.