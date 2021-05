Casi 4.000 personas viajan en trenes Ouigo en su estreno

Más de 3.800 personas viajan este lunes con Ouigo, la primera compañía que compite con Renfe en alta velocidad, en el primer día de la liberalización del transporte de viajeros por tren, en el que la empresa francesa registra una ocupación del 75%. Fuentes de la compañía han explicado a Efe que, de los 5.090 asientos ofertados para este primer día, se han ocupado 3.820.

Desde este lunes, la liberalización del transporte de viajeros es una realidad con la entrada en servicio de los trenes de la compañía francesa SNCF, que ha desembarcado en España con su filial de bajo coste Ouigo, con la que ofrece billetes desde 9 euros entre Madrid y Barcelona.

La liberalización debía haber sido efectiva a mediados de diciembre, pero la pandemia retrasó los planes de la empresa francesa, la primera en lanzar su oferta, al día siguiente de que se levantara el estado de alarma en España. La tercera en liza, el consorcio Ilsa -impulsado por la compañía levantina Air Nostrum y la italiana Trenitalia- estrenará su servicio en 2022.

Antes, en junio de este año se sumará AVLO, la alta velocidad de bajo coste de Renfe, cuya entrada en servicio también se ha retrasado por culpa de la pandemia.

Cinco servicios diarios Madrid-Barcelona

De momento, Ouigo ofrece desde este lunes cinco servicios de ida y otros cinco de vuelta entre Madrid-Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona. Más adelante, a finales de este año, Ouigo extenderá la oferta a las líneas con Valencia y Alicante (para finales de 2021), y con Córdoba, Sevilla y Málaga (en 2022).

En el eje de Levante, tendrá tres frecuencias de ida y otras tres de vuelta con Valencia y dos más con Alicante y hacia el sur, tres con Sevilla y dos con Málaga. Con las líneas con Barcelona sumarán 30 frecuencias.

A futuro no descartan abrir líneas con el norte de España una vez esté terminada la infraestructura (la Y vasca) ni con el noroeste en función de si se liberalizan estas líneas y de si hay demanda suficiente, ha dicho a Efe el director comercial y de marketing de Ouigo, Federico Pareja.

Precios

Los billetes tendrán precios que empiezan en nueve euros y en cinco euros para niños. De ese modo, una familia tipo de cuatro miembros, con dos hijos, podrá hacer el trayecto de ida y vuelta entre Madrid y Barcelona desde 56 euros. El sistema tarifario de Ouigo funciona de acuerdo con la demanda, de manera que los primeros billetes serán más baratos, desde esos 9 euros, y a medida que se vayan llenando los trenes los precios irán subiendo.

La compañía dice que sale al mercado con precios que serán un 50% más bajos de media que los de Renfe.

La empresa francesa no aspira a "quitar" mercado a la operadora pública española, sino a popularizar la alta velocidad y añadir mercado, dando respuesta a un público que antes no usaba estos servicios por los precios. De hecho, en Francia entre un 70 y un 80% de los viajeros de Ouigo son personas que antes no usaban la alta velocidad. "Este es el modelo que queremos trasladar a España", ha dicho Pareja.

La compañía operará con 14 trenes Alstom Euroduplex de doble piso, que disponen de 509 plazas y servicio de bar a bordo, aunque de momento no está operativo para prevenir posibles contagios de coronavirus. Alstom será también la compañía encargada del mantenimiento.

La empresa -que ha invertido 600 millones de euros para su desembarco en España- prevé crear más de 1.300 puestos de trabajo entre directos e indirectos y contará con 40 maquinistas, todos ellos españoles.

La tercera empresa en competir en la alta velocidad en España, Ilsa es la segunda por número de frecuencias adjudicado en la licitación lanzada por ADIF en noviembre de 2019. Por el momento tiene encargada la fabricación de 23 trenes, por 800 millones de euros, con los que tiene previsto operar en España.

La liberalización aumenta la capacidad

El transporte ferroviario de viajeros quedó liberalizado en Europa en diciembre de 2020 aunque algunos de los principales países ya habían abierto sus mercados años antes, como el británico.

El 14 de diciembre de 2016, el Parlamento Europeo aprobó el Cuarto Paquete Ferroviario, el marco de una reforma ferroviaria para mejorar la eficiencia y la competitividad del ferrocarril en toda la Unión Europea y, al mismo tiempo, eliminar obstáculos institucionales, jurídicos y técnicos, creando una red ferroviaria europea plenamente integrada y liberalizada.

La liberalización prevista en ese cuarto paquete ferroviario se transpuso a la legislación española mediante un real decreto de 2018, que marcó diciembre de 2020 como fecha de inicio para la entrada de nuevas empresas ferroviarias en el transporte de viajeros por ferrocarril en los servicios de larga distancia y alta velocidad.

A partir de esa fecha, cualquier empresa con licencia de empresa ferroviaria, el certificado de seguridad que otorga la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y que hubiera solicitado el uso de la infraestructura ferroviaria, podría prestar servicios en competencia con Renfe.

Para organizar este nuevo entorno, el administrador de infraestructuras (Adif) seleccionó tres corredores ferroviarios (Madrid-Barcelona-frontera francesa, Madrid-Levante y Madrid-Toledo- Sevilla-Málaga) y tres niveles diferentes de capacidad de operación para cada uno de ellos, categorizados como paquetes.

La apertura del tráfico en España conllevará un incremento del 65% en la capacidad ofertada: del 50% en el trayecto Madrid-Barcelona; del 40% en el Madrid-Levante, y del 60% en el Madrid-Sur.

En mercancías, la liberalización se produjo antes: empezó en España en 2005, aunque la entrada efectiva de otras empresas ferroviarias privadas no se produjo hasta 2007. El sector opera en régimen de libre competencia.