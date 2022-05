Deja los pies en el salpicadero para Tarantino, la multa puede salirte cara

En ocasiones solemos hacer viajes largos, ya sea por trabajo o por vacaciones, o simplemente para echar un fin de semana o el día en un lugar tranquilo. Cuando realizamos este tipo de viajes en compañía, suele haber un gesto que es muy repetido por las personas que se sientan en el lugar del copiloto: poner los pies en el salpicadero.

Este gesto, además de ser peligroso, es sancionable. Es necesario mantener una postura correcta en el asiento del coche, ya que así favorecemos el funcionamiento del cinturón de seguridad. El copiloto es la persona encargada de ayudar al conductor en el momento que lo necesite, es por ello que debe mantener una buena actitud y dar ejemplo de buena conducta en el coche.

El gesto de poner los pies en el salpicadero es algo más grave de lo que a primeras puede parecer, ya que pone en peligro no solo al copiloto sino al resto de pasajeros en el caso de que haya un accidente. Realizar viajes largos en ocasiones puede ser algo incómodo, pero aun así debemos mantener una postura correcta durante todo el trayecto y colocar los pies en el suelo de forma natural para que el cinturón de seguridad pueda estar abrochado correctamente.

Si no seguimos esta serie de consejos, si sufrimos un accidente, corremos el riesgo de padecer el efecto submarino. El llevar puesto el cinturón de seguridad no quiere decir que lo llevemos bien colocado. Si el copiloto no lleva bien colocado el cinturón y la manera correcta de sentarse no es la adecuada, puede sufrir grandes consecuencias. El copiloto está muy expuesto en caso de accidente, y pude sufrir lesiones como:

Daños en la cara: Si nos golpeamos con nuestras rodillas, podemos rompernos nuestros pómulos y mandíbula.

Daño cerebral: El impacto de nuestras propias rodillas puede causarnos un traumatismo craneal.

Daño ocular: En caso de golpearnos con nuestras rodillas podemos quedarnos ciegos si golpeamos la cuenca de nuestros ojos.

Fractura de rodillas y pelvis

Daños en la columna vertebral: Esto puede ser debido al impacto, ya que la fuerza del mismo puede forzar y lesionar nuestro cuello y espalda.

Sanciones que podemos recibir por poner los pies en el salpicadero

Más allá de las lesiones que podemos sufrir si tenemos un accidente, también conviene saber que si nuestra postura no es la adecuada podemos recibir sanciones por parte de los estamentos competentes.

La multa por tener los pies en el salpicadero puede ser de hasta 100€, sin pérdida de puntos. Así que si eres copiloto y quieres ir cómodo poniendo los pies en el salpicadero, recuerda que puedes ser sancionado y penalizado y en caso de accidente puede causarte graves lesiones, y en ocasiones, hasta la muerte.