Diez planes para desconectar de las procesiones en Semana Santa

Escapar del bullicio y el ruido de esta semana festiva para el territorio nacional puede resultar demasiado costoso. No obstante, existen múltiples opciones donde despejarnos y disfrutar de una temporada de tranquilidad y relax, así como huir de la masificación de las grandes ciudades durante estas fechas.

Desde destinos rurales hasta planes familiares, ya sea para una escapada de un fin de semana, del puente disponible a partir del Jueves Santo o de la semana entera, España ofrece un sinfín de posibilidades para las "mini vacaciones" que te mereces. Estos son los diez mejores planes para desconectar durante esta Semana Santa.

Hacer enoturismo

El turismo del vino cada año suma nuevos adeptos y sigue creciendo a un ritmo imparable. Dejarse llevar por los olores y sabores es uno de los objetivos de este tipo de experiencias. Además, ya seas experto en catas o principiante, existen miles de escapadas vinícolas para ti.

Es muy recomendable la zona de Sanlúcar de Barrameda, la cual cuenta con diversas bodegas para admirar todo el proceso de creación de esta bebida.

Irse de senderismo

Si hay una actividad relajante para disfrutar al aire libre pero permanecer activos esa es el senderismo. Desconectar del bullicio de estas fiestas y su vorágine es posible en entornos donde la naturaleza nos deleita en su máxima expresión. Desde el Caminito del Rey en Málaga hasta los puentes colgantes de los Cahorros en Granada, pasando por Aracena en Huelva; en Andalucía además de procesiones cuentas con diversas opciones para coger aire en tus pulmones.

Visitar museos y exposiciones

En Andalucía, la cultura en estos días no pasa solamente por las imágenes que vemos en las calles. También cuenta con diversas opciones, con impresionantes obras de arte que disfrutar en cualquier momento. Es el caso del Museo Picasso de Málaga; o incluso el Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde contemplar tranquilamente los orígenes de la escuela sevillana de pintura y escultura. Todo ello sin la masificación de otras semanas.

Parques temáticos

Si buscamos planes que incluyan adrenalina y acción, los parques de atracciones ya se encuentran abiertos para los próximos días. Algunas de las opciones más buscadas por los viajeros siguen siendo el parque Warner en Madrid, o PortAventura en Tarragona; pero también cuentas con otras opciones menos conocidas como el Parque Temático Oasys en el Desierto de Tabernas en Almería. En dicho lugar, contaremos con 30 hectáreas que incluyen una Reserva Zoológica con 800 animales o el conocido Mini Hollywoods.

Experiencia entre animales

Dentro de las opciones para la próxima Semana Santa, y si eres amante de los animales, no puedes perder la oportunidad de visitar algunos de los parques naturales más conocidos de la comunidad. Hablamos del Castillo de las Guardas en Sevilla, el Mariposario de Benalmádena, el Aquarium Costa de Almería o el Bioparc de Fuengirola.

Una escapada a una casa rural

Si deseas huir de la contaminación, la masificación y respirar aire puro esta es tu opción. Además, si eliges bien tu destino podrás optar por combinarla con algunos de los planes mencionados. Aunque gran parte de este tipo de alojamientos se encuentran ya al 100 % de ocupación, existen numerosas ofertas a lo largo de la comunidad autónoma.

Ir a alguna playa

No hay momento del año en el que la costa no sea un destino sinónimo de acierto. Aliviar el estrés y dormir mejor es posible gracias a la proximidad del mar y la mayor parte de la costa andaluza no suele presentar la gran masificación de otras temporadas. Muy recomendables la playa de los Genoveses en Níjar, Almería; la cala La Rijana, en Gualchos, Granada; El Palmar en Cádiz o la playa de Bajamar en Vélez-Málaga. Agua, sol y arena: no existe mejor combinación para relajarse y desconectar.

Viaje al extranjero

¿Y por qué no optar por ese viaje que llevamos tanto tiempo posponiendo? Ya sea a algún país del continente europeo o a nivel internacional aún estás a tiempo de realizar la reserva de tus billetes. Y si no deseas todo lo que implica un viaje a gran escala puedes optar por las maravillas de nuestro país vecino Portugal: Sintra, Lisboa, Belém o Aveiro, cualquiera puede ser calificado como un destino ideal.

Visita las entrañas de la tierra

Andalucía también dispone de un turismo de cuevas perfecto para realizar en familia. Mundialmente conocidas son las de la Gruta de las Maravillas en Aracena, Huelva; sin no poder dejar de nombrar otras como Geoda de Pulpí en Almería o las cuevas de Guadix y Nerja.

Aprovechar la nieve

Y si aún no te has decantado por ningún plan de los citados siempre puedes aprovechar los últimos días de nieve para realizar tu escapada de Semana Santa. Para los amantes de la montaña y la nieve siempre hay un buen momento para este tipo de viajes y ya sea algo más relajado o de más emociones y adrenalina, Sierra Nevada te ofrece todo lo que desees.