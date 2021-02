El 82,9% de la población está dispuesta a vacunarse contra el coronavirus, 10,4 puntos más que hace un mes cuando eran favorables a la inoculación inmediata el 72,5%, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero.

El sondeo, realizado entre el 3 y el 11 de febrero sobre una muestra de 3.969 entrevistas, también refleja un acusado descenso de las personas contrarias a la inmunización: un 6,5% frente al 16,5% de enero. La razón mayoritaria que aducen los españoles que no se vacunarían cuando llegase su turno -el 31,12%-, es que "no se fía" de estos fármacos, seguido del 18,5% que tiene miedo a que existan riesgos para la salud/efectos secundarios colaterales. A continuación, un 9,2% afirma que prefiere esperar para ver cómo funcionan y un 8,3% argumenta que no cree que las vacunas sean eficaces.

A la pregunta del CIS acerca de quién debe hacerse cargo de la lucha contra la pandemia -Gobierno central, comunidades o ambos en colaboración-, la mayoría de los encuestados, el 65%, elige la tercera opción, seguida muy de lejos por aquellos que quieren que sea el Gobierno de España, el 18,2%.

Un porcentaje similar, el 65,4%, opina que dada la evolución de la situación, el Parlamento debería tomar medidas de control y aislamiento más exigentes, mientras que solo el 9% afirma que se puede continuar como estábamos. Además casi seis de cada diez españoles (56%) considera que la mayoría de la población está reaccionando con "civismo y solidaridad", frente al 35,7% que opina lo contrario.

El 66,5% reconoce asimismo que lo que está ocurriendo con el coronavirus le está afectando "bastante" (39%) o mucho (27,5%), y el 32,6% oscila entre el "nada o casi nada" y "algo". En particular, casi un 42% afirma que le está afectando mucho en su vida social y de relaciones y otro 36% responde que "bastante".

Al margen de las medidas oficiales para atajar la Covid-19, cuatro de cada diez entrevistados afirman que además tienen cuidado con las cosas que tocan o por dónde van, pero en lo demás hacen vida normal; y un 40,8% responde que permanece prácticamente en aislamiento, saliendo del domicilio solo para adquirir alimentos e ir al médico.