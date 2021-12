Cómo prevenir problemas de salud derivados del teletrabajo

El confinamiento de marzo de 2020 hizo que muchísimas empresas tuvieran que adaptarse al teletrabajo y que cada empleado convirtiera su casa en 'la oficina'. Casi dos años después, la situación de la pandemia es distinta, pero aún estando en la 'nueva normalidad' hay muchísimas personas que siguen trabajando desde sus casas.

El cambiar la ubicación, la compañía y, en resumen, la forma de trabajar, puede hacer que repercuta en la salud. Aquí van algunos problemas derivados con el teletrabajo y algunas recomendaciones para que no influya negativamente el trabajar desde casa en nuestra salud.

Problemas derivados de una mala postura

Es mucho más cómodo trabajar en tu propia casa que en la oficina. Además, incita mucho más a estar relajado así que no es raro que se adopte una postura menos saludable, que a la larga pueda traer problemas al cuello o a la espalda.

Vitamina D

Es muy importante para nuestro cuerpo y a la hora de teletrabajar se 'toma' menos, ya que el pequeño paseo hasta el trabajo o el garaje no se da. La dermatóloga Lisa Bruno recomienda en 'Best Life' a las personas que teletrabajen que salgan a jardín o terraza mínimo 15 minutos diarios. Si no se tiene, se puede sustituir por asomarse a la ventana.

Poco ejercicio y dificultades para dormir

El no tener que desplazarse hasta el trabajo hace que la persona que teletrabaja haga menos ejercicio. Si aparte del trabajo también desarrolla sus actividades de ocio en casa (leer, ver la tv) puede que llegue la noche y el cuerpo no esté lo suficientemente cansado como para dormir con facilidad. Los expertos recomiendan andar mínimo 10.000 pasos al día, para así dormir con más facilidad y evitar problemas derivados de la falta de sueño como como la ansiedad o la depresión.

Problemas en los ojos

Al estar tantas horas mirando al ordenador y en los descansos o fuera de la jornada laboral haciendo lo mismo con el móvil hace que los ojos se fatiguen. Una buena iluminación y descansar la vista de pantallas de vez en cuando (por ejemplo, mirando durante unos segundos a un punto fijo) mejoraría mucho la situación.

Dificultades en la digestión

Estar demasiado tiempo sentado puede ser perjudicial para el sistema digestivo. Una vida sedentaria disminuye el flujo sanguíneo y a largo plazo podría traer problemas. Como se recomendó en otro punto del artículo, el ejercicio es lo más recomendable y también nos ayudaría para facilitar la digestión y evitar problemas de este tipo.