PSOE y Podemos evitan que Illa, Darias y Simón comparezcan en el Congreso en la comisión de vacunas

Los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno de coalición, el PSOE y Unidas Podemos, han evitado este miércoles que el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, la actual titular, Carolina Darias, y la cara visible de la gestión de la pandemia, Fernando Simón, tengan que comparecer en la comisión de investigación que abordará en el Congreso la gestión de las vacunas del coronavirus.

La decisión se debe a que, con apoyo de EH Bildu y ERC, el PSOE y Unidas Podemos han logrado aprobar su propuesta de comparecientes y han evitado incluir las peticiones del resto de grupos, lo que ha provocado que el PP y Vox hayan abandonado la comisión denunciando el "rodillo" del Gobierno.

Tampoco los proponentes de la comisión de investigación, Más País y Compromís, han estado de acuerdo con la decisión del Gobierno de excluir las comparecencias de los máximos responsables de la gestión de la pandemia, motivo por el cual han votado en contra de la propuesta del Gobierno.

Los máximos responsables de la pandemia, al margen

Fuentes de Más País y Compromís han lamentado que el Ejecutivo haya "pervertido" la comisión imponiendo los comparecientes y dejando al margen de la investigación a los máximos responsables de la pandemia. No obstante, ellos sí han pactado con el PSOE y Unidas Podemos que acuda uno de los cinco comparecientes que solicitaban, aunque su nombre aún está por decidir.

El grupo popular, por su parte, ha informado en un comunicado de que se retira de la comisión de investigación porque los dos grupos del Gobierno han vetado todas sus propuestas. "El PP no será comparsa de una burla al Parlamento que deslegitima de origen de dicha Comisión e impide cualquier control al Gobierno", ha dicho el portavoz adjunto del PP, José Ignacio Echániz.

"Si quieren teledirigir esta comisión, si no quieren asumir ninguna conclusión, si no quieren aprender nada, si quieren que la sociedad española no pueda recibir ninguna conclusión útil para el futuro de nuestro país, de nuestra salud pública y de nuestra sanidad, allá ustedes”, ha asegurado Echániz, que ha avisado de los "antecedentes muy graves para las comisiones de investigación en el futuro” que se han establecido hoy.

Por su parte, en declaraciones a Efe, el portavoz de Vox en la comisión de Sanidad, Juan Luis Steegmann, ha lamentado que el PSOE y Unidas Podemos han convertido una comisión de investigación en una laudatoria al Gobierno y que se han negado incluso a que expliquen su visión técnicos como los encargados de la compra de vacunas con la Unión Europea o los desarrolladores de la vacuna española.

No obstante, Vox ha asegurado que no regresarán de nuevo a la comisión a menos que los grupos se avengan a pactar algunos nombres: "Ponía en el grupo de trabajo que los comparecientes tenían que ser por acuerdo y ya sabemos de antemano que los citados son todos de la órbita del Gobierno".

Las comparecencias arrancan el día 22

Sin embargo, fuentes del grupo socialista han indicado a Efe que la lista definitiva es la que ha salido adelante en la votación, y que las comparecencias comenzarán a partir del día 22 de este mes.

No obstante, sí se ha acordado que a medida que avance la comisión se podrán incluir nuevos nombres si se considera oportuno, según han indicado fuentes socialistas, que dicen que no hay contactos en este momento con la oposición para reconsiderar algunos de los nombres.

Los socialistas han rehusado posicionarse sobre las quejas del PP y Vox y su abandono de la comisión. "Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no entramos en lo que hagan los demás grupos", indican esas fuentes.

Los que sí declararán

El listado que ha salido adelante es el registrado por el PSOE y Unidas Podemos, que plantea estructurar la comisión de investigación en tres bloques: inversión y compra anticipada, aplicación de la estrategia de vacunación y desarrollo de la estrategia y resultados.

Acudirán al Congreso la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas; su homólogo en el Instituto de Salud Carlos III, Cristóbal Belda, el integrante del comité científico de la Covid Agustín Portela, entre otros.

Por parte del Ministerio de Sanidad, el más alto cargo citado es Pilar Aparicio, la directora general de Salud Pública, y estarán también presentes directores generales de las comunidades autónomas responsables de la implementación de la Estrategia de Vacunación. También comparecerá el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, Juan Fernando Muñoz, entre otros.