¿Qué puesto ocupa España en el ránking de felicidad de la ONU?

España mejora este año su posición en el ránking de los países más felices del mundo. Concretamente escala seis puestos, hasta el 30, en el listado que elabora y publica la ONU con motivo del Día Mundial de la Felicidad. Finlandia se mantienen en el primer puesto por segundo año consecutivo.

Según el informe, elaborado en base a tres años de encuestas sobre cómo se sienten los ciudadanos felices, ha revelado que los vecinos nórdicos Dinamarca, Noruega e Islandia siguen de cerca a Finlandia en la clasificación. El ranking de los 10 países más felices se completa con Holanda, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá y Austria. Estados Unidos ocupa el puesto 19, Rusia 68, China 93 y India 140.

Por delante de España, que ha recibido una puntuación de 6,354 sobre 10, se encuentran otros países europeos como Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Malta o Francia.

Los factores utilizados para la evaluación incluyen el producto interno bruto (PIB) per cápita, los años de esperanza de vida saludable y corrupción percibida en el gobierno y las empresas.

El informe de este año se centró especialmente en la "felicidad y la comunidad", considerando factores como los medios sociales y la tecnología, las normas sociales, los conflictos y las políticas gubernamentales.

"La forma en que las comunidades interactúan entre sí, ya sea en las escuelas, los lugares de trabajo, los vecindarios o en las redes sociales, tiene efectos profundos en la felicidad mundial", dijo John Helliwell, profesor de la Universidad de British Columbia y coeditor del informe.

😃 Wednesday is #HappinessDay! 😃Kindness & compassion can help promote happiness and build a better world for all.Check out our @GIPHY story for more happy gifs: https://t.co/UnsoX6QKZe pic.twitter.com/kloVI4rHPB