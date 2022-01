¿Qué escuchas en este video: alquiler o bicicleta?

Durante los primeros segundos de este video, según en lo que estéis pensando o leyendo, escucharéis una palabra u otra. No se trata de brujería, la capacidad del habla se fundamenta, generalmente, en la integración de dos elementos: el visual y el auditivo.

Los humanos tendemos a pensar que nuestros sentidos funcionan de manera independiente, es decir, que cuando oímos, sólo oímos; y cuando vemos, sólo vemos. Por lo tanto, un estímulo visual no sería capaz de distorsionar nuestra forma de percibir el sonido. Sin embargo, esto no es cierto, nuestras experiencias perceptivas no son el producto de un solo sentido, sino de la mezcla de información que recibimos. Esta misma mezcla da origen a un extraño fenómeno: el efecto McGurk.

El surco temporal superior es la parte del cerebro donde se combinan las informaciones que percibimos y, por tanto, el escenario neurológico donde se produce el ilusorio efecto McGurk. Este fenómeno no es más que un error en la decodificación del mensaje al entrar en juego dos modalidades sensoriales diversas, haciendo que lo que vemos no coincida con lo que escuchamos.

En la plataforma de video Youtube podemos encontrar fácilmente varios ejemplos prácticos de este tipo de fenómeno.

¿Este audio dice la palabra bicicleta o alquiler?

En este caso, se puede escuchar un audio donde, cada vez que lo reproduzcáis, podréis escuchar la palabra bicicleta o alquiler según la palabra que estéis leyendo en ese momento o en qué término estéis poniendo atención a la hora de escuchar.

El Efecto McGurk sugiere que, en una charla multisensorial, el cerebro se rige por un principio de "inferencia causal" a partir de un par de elementos, uno visual y otro auditivo, el cerebro calcula la probabilidad de que procedan del mismo hablante, y en función de eso se percibe un sonido y otro. Por eso en el vídeo podéis escuchar "bicicleta" o "alquiler" según estés pensando en una u otra palabra.

Según la web especializada Psicología y Mente, uno de los primeros hallazgos relacionados con este curioso efecto es que tener la posibilidad de ver cómo mueve los labios nuestro interlocutor mejora el volumen que percibimos de lo que nos dice.

Se ha visto que nos da la sensación de oír hasta 15 decibelios más fuerte los fonemas cuando tenemos al emisor dentro de nuestro campo visual. Esto ayudaría a explicar por qué con el uso de la mascarilla nos da la sensación de que no escuchamos bien cuando nos hablan, ya que el volumen sigue siendo el mismo pero la mascarilla impide que podamos leer los labios del interlocutor.