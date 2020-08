Récord mundial de calor en el Valle de la Muerte: 54 grados

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos dijo este lunes que la temperatura en el Parque Nacional del Valle de la Muerte en California alcanzó los 54º centígrados el domingo en la tarde, marcando lo que podría ser la temperatura más caliente en la Tierra desde al menos 1913.

El registro se dio en Furnace Creek, California, cerca del Centro de Visitantes del Valle de la Muerte, en medio de una ola de calor que afecta a la mayor parte del suroeste de los Estados Unidos desde la semana pasada.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el Servicio dijo que si se verifica oficialmente, esta sería la temperatura más alta registrada desde 1913.

"Los expertos en clima dicen que también podría ser el máximo de la era moderna, porque el récord de 56,6 grados celsius del Valle de la Muerte en 1913 ha sido discutido como poco confiable", aseguró en un informe la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

1/ There is much discussion on Twitter regarding the Preliminary Record of 130° degrees measured at @DeathValleyNPS on 16 August. This thread will serve to answer some questions regarding the measurement. #DeathValley #Climate #CAwx🌵🌞🥵🌡️ pic.twitter.com/0Xrr6EJfZM