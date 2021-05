La reina de Inglaterra lanza su propia marca de cervezas

¡Una birra, su majestad! La reina Isabel II de Inglaterra acaba de lanzar su propia marca de cerveza creada con cebada ecológica que se cultiva en la finca real de Sandringham. El Palacio de Buckingham ha confirmado el lanzamiento de la cerveza que se podrá comprar, de momento, en la tienda de regalos de Sandringham, en Norfolk.

La nueva bebida es comercializada bajo el nombre de Sandringham y viene en dos versiones muy inglesas: Best bitter con 4,5% de alcohol y otra de estilo Golden IPA (India Pale Ale), ligeramente más fuerte, del 5%.

Las cervezas tienen una liebre y un faisán como etiqueta de reclamo. Se trata de dos de los animales que más se pasean por dicha finca real.

La cerveza la elabora la cervecería local Barsham Brewery en el norte de Norfolk en botellas de medio litro. Costarán ¡3,99 libras esterlinas.

La empresa explica que utilizan "cebada orgánica de primavera de la variedad Laureate recolectada de la finca real y agua cristalina extraída de un pozo cercano"

La salida de esta cerveza está relacionada con su esposo, el príncipe Felipe, fallecido el pasado 9 de abril y que al parecer era amante de esa bebida, subraya The Times.

