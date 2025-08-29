Las 'reseñas' virales de una madre a las películas de dibujos que veía su hijo cuando era pequeño: "La veías con tu abuela siempre que venía a casa"

Cada generación tiene varias películas de animación que les han marcado durante su infancia. En una época en la que no existían las plataformas de streaming, los millennials acudían al videoclub o compraban sus filmes favoritos en formato VHS. Muchas de estas cintas pasaron a un segundo plano a medida que su público crecía y tendieron a ocultarse en los desvanes y trasteros, como un tesoro esperando a ser rescatado de nuevo durante una limpieza a fondo.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a un joven que ha encontrado las películas de su infancia, pero acompañadas de un detalle muy especial: unas notas escritas a mano por su madre. La popular cuenta Ceciarmy ha compartido la historia de esta particular 'cápsula del tiempo' en sus redes sociales (@ceciarmy, con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram), con las imágenes en las que se pueden ver los post-it pegados a las carátulas de algunas de las películas de dibujos animados más icónicas de principios de siglo.

Así, este joven ha descubierto que, por ejemplo, la trama de Toy Story despertó su imaginación cuando era niño. "Después de verla, siempre hablabas con tus juguetes", reza el mensaje que le ha dejado su madre junto a la cinta protagonizada por Woody y Buzz Lightyear.

Conflictos, traumas y un recuerdo entrañable

Otra de las notas revela el 'conflicto' al que dio lugar una de las películas de Pokémon: "La veías todo el rato. Tu padre estaba harto y quería escondértela, pero nunca le dejé". Algo parecido le ocurrió a esta familia con Aladdín, cuya banda sonora —Un mundo ideaaal— caló en este joven sobremanera: "Nos dabas dolor de cabeza cantando todo el día las canciones".

Sobre otro de los clásicos, Bamby, la historia del cervatillo, la madre de este chico recuerda una de sus salidas más inocentes: "Me preguntaste que si yo también iba a morir algún día y me estuviste llorando toda la noche".

Entre primos y hermanos, no metas las manos; aunque otra mítica peli de dibujos fue el detonante de una chiquillada. El post-it pegado a la cinta de Scooby Doo. Persecución cibernética dice así: "Tu primo Javi intentó robártela y tu tía lo tuvo castigado una semana".

Pero si ha habido un mensaje que ha emocionado a los usuarios de X ha sido el que este chico ha encontrado sobre la película Bichos. "Fue un regalo de tu abuela antes de que falleciera, la veíais juntos siempre que venía a casa", se puede leer en la nota.

"Bamby fue mi primer acercamiento a la muerte"

El hilo ha invadido de nostalgia a otros usuarios y ha hecho recordar algunas de las emociones que sintieron al ver estas mismas películas. "Fue uno de mis primeros acercamientos a la muerte", "Mi sobrina de tres años también gritaba por la noche" o "No me dejaron verla, mis padres no quisieron traumatizarme", han sido algunos de los comentarios sobre Bamby.

Asimismo, algunos aseguran haber tenido experiencias similares: "Mi hijo no se cansaba de verla, se sabía los diálogos de memoria y terminamos por incluir referencias de Bichos en nuestra cotidianidad".