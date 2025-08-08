Salvador Fernández, experto en gestión laboral: "Las empresas deben activar sus planes de contingencia para olas de calor y esto es lo que incluyen"

El Real Decreto - Ley 4/2023 aborda medidas urgentes en materia de prevención de riesgos laborales, especialmente en relación con las altas temperaturas. Por lo tanto, ante un episodio de intenso calor como el actual, hay que tener en cuenta lo dispuesto en su Disposición Adicional Única, según la cual un aviso rojo o naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) supone la obligación de "adaptar las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de la jornada".

"Esta normativa fortalece la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo", explica Salvador Fernández, director de declaraciones y Legal & Payroll de Payfit, compañía especializada en gestión laboral. "Obliga a las empresas a adoptar medidas preventivas adicionales, como modificar horarios de trabajo, aumentar las pausas para la hidratación y proporcionar equipos de protección personal adecuados para el calor". Ahora bien, ¿se está cumpliendo con las suficientes medidas preventivas? ¿De qué manera se pone en práctica?

Prevención de riesgos laborales ante el calor: escenario actual

A finales de junio, falleció una trabajadora del servicio de limpieza de Barcelona, poco después de finalizar su turno. El motivo fue la ola de calor con temperaturas extremas que se cernía entonces sobre el levante peninsular. Sucesos como este abren de nuevo el debate inevitable en torno a la adecuada protección de los profesionales; más aún, teniendo en cuenta que nos encontramos en un verano con unas temperaturas más altas de lo normal, según ha expresado la Aemet en diversas ocasiones.

Por el momento, Andalucía cuenta con varios avisos naranjas, en la campiña cordobesa y las áreas jiennenses del valle del Guadalquivir, Morena y Condado. Esto hace que extremar las precauciones resulte necesario para prevenir sucesos similares. En cuanto al mencionado Real Decreto - Ley 4/2023, Salvador Fernández añade que "introduce requerimientos más específicos y urgentes para actuar en condiciones de calor extremo, enfocándose en la monitorización continua de las condiciones meteorológicas y la implementación rápida de medidas preventivas".

Esta normativa, que entró en vigor el año pasado, supone un claro avance en relación a la propia Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, pilar básico sobre el que se sustenta esta materia, y el Real Decreto 486/1997. La llegada de este último paso legislativo obliga directamente a las empresas a suspender las actividades laborales al aire libre, siempre que no sea posible aplicar medidas eficaces para garantizar la salud de los trabajadores.

¿Se está cumpliendo con las suficientes medidas preventivas?

"Aunque muchas empresas están tomando conciencia y aplican las medidas necesarias, todavía existe un margen de mejora en cuanto a la implementación uniforme y efectiva de estas disposiciones", prosigue el experto. "La supervisión por parte de las autoridades y la sensibilización continua son clave para garantizar un cumplimiento más riguroso".

Sea como sea, lo cierto es que "las empresas deben activar sus planes de contingencia para las olas de calor, que incluyen ajustes en los horarios laborales (como empezar la jornada más temprano y evitar las horas más calurosas), establecer espacios de descanso climatizados y asegurarse de que todos los trabajadores tengan acceso suficiente a agua fresca. Además, es crucial que realicen capacitaciones sobre los síntomas de enfermedades relacionadas con el calor y cómo actuar en caso de emergencia".

Actualmente, las medidas son muy variadas y, en palabras de Salvador Fernández, "van desde modificar los horarios de trabajo hasta implementar el teletrabajo cuando sea posible, rotar a los empleados en tareas al aire libre y mejorar la ventilación e instalaciones de enfriamiento en los espacios de trabajo". En este sentido, el experto observa una notable mejora en "grandes constructoras que han reprogramado trabajos exteriores a primeras horas del día y empresas tecnológicas que han aumentado la flexibilidad del teletrabajo".

Aumenta la regulación para una "mayor concienciación"

Teniendo en cuenta la urgencia de estas disposiciones durante los episodios de calor, "las empresas que incumplan el Real Decreto - Ley 4/2023, se enfrentan a sanciones significativas, que pueden incluir multas económicas y, en casos graves, la suspensión temporal de sus actividades". Asimismo, los trabajadores que consideren estar en situaciones de riesgo por no recibir la suficiente adaptación del trabajo "pueden denunciar ante la inspección de Trabajo y Seguridad Social, proporcionando evidencias de las condiciones laborales inadecuadas".

Ante el avance legislativo en la materia, lo cierto es que existe una "mayor concienciación" por parte del sector empresarial. Eso sí, todavía queda mucho camino por delante para garantizar la protección de todos los trabajadores.