¿Qué significa que la línea del test de antígenos sea casi invisible?

Con la llegada impasible de la sexta ola, la existencia de una nueva variante que ha resultado ser exponencialmente más contagiosa y una Sanidad Pública colapsada por la falta de personal, la venta de test de antígenos se ha disparado en las farmacias.

Los síntomas que parece mostrar esta nueva variante, bautizada como Ómicron, son mucho más leves que los que se evidenciaron con la aparición de la pandemia en marzo de 2020. En la actualidad, la congestión nasal, los mocos, la tos, el dolor de cabeza y la fiebre moderada parecen ser los protagonistas del Covid, motivo por el que, al más mínimo indicio de resfriado, los usuarios corren a la farmacia más cercana a comprobar si lo que están atravesando en un simple resfriado o si, efectivamente, han sido alcanzados por el archiconocido virus.

Sin embargo, aunque los test de antígenos se hayan puesto a disposición del público por circunstancias extraordinarias, son los sanitarios los que están realmente preparados y poseen la información necesaria para interpretar debidamente los resultados.

Resultados de un test de antígenos

Hasta el momento, todo lo que los usuarios saben sobre los resultados del test de antígenos es que si solo se señala la C es negativo; si se señala la C y la T es positivo; y si únicamente se señala la T o no se señala ninguna, es inválido.

Pero, ¿qué ocurre cuando la T se señala de forma muy leve? La T, ya sea muy señalada o poco señalada, implica un positivo, así que lo primero es quedarse en casa. Por otro lado, este supuesto puede significar que la persona está al principio o al final de la enfermedad, pero que es contagiosa.

El procedimiento a seguir en quedarse en casa y contactar con el centro de salud para notificar el positivo y pedir una prueba de confirmación (una PCR). No obstante, si no es posible contactar con ningún órgano oficial en materia de salud, la persona debe adquirir otro test de antígenos y repetir la prueba al cabo de los 2 o 3 días. Si pasado ese tiempo solo se señala la C, significaría que ha pasado la enfermedad y que la había cogido casi al final, pero si se señala la T de forma muy marcada, significaría que está en el momento más infeccioso.

También existe la opción de que únicamente se señale la C pero de forma muy leve. El motivo de esto, según indican algunos prospectos de test de antígenos, es que se ha vertido demasiado líquido en la casilla de muestra, pero el resultado es válido.