Test de antígenos a una naranja: el video que se ha vuelto viral en redes

Un usuario de Twitter lleva siendo viral desde el día 9 de enero, fecha en la que publicó un video en el que él mismo aparece "probando" el resultado de un test de antígenos para covid. Hasta aquí todo parece normal, sin embargo, la polémica viene del hecho de que el test no fue realizado a un ser humano, sino a una naranja.

En el video vemos cómo, tras verter el jugo de la naranja en la paleta del test, el indicador se ha vuelto rojo en su totalidad. Un positivo real no aparecería así. Cuando una persona sí da positivo en este tipo de test, aparecen dos pequeñas líneas rojas horizontales en la franja, al lado de las letras C y T. Por tanto, la persona no ha demostrado en ningún momento que se trate de un falso positivo.

El hecho de que la prueba haya dado un "resultado" tan extraño es que el test no está fabricado para soportar muestras con un alto nivel de acidez, tal y como explica esta usuaria de Twitter en su hilo.

Cabe recordar que los anticuerpos son un tipo de proteína, por lo cual necesitan unas condiciones óptimas para funcionar correctamente. En un pH muy ácido o muy básico, cambia su configuración y pueden no funcionar bien. — 🧪🧫 Leila. pH 7.4 🧬🔬 (@LeilaYLab) January 10, 2022

Las críticas y burlas por este acto no se han hecho esperar

Como hemos comentado, otras personas han criticado el comportamiento y la falta de criterio con la que esta persona ha actuado.