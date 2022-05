Síndrome de impermeabilidad intestinal: qué es y cuáles son sus síntomas

Los años recientes se están viendo marcados por problemáticas sanitarias muy diversas. Aunque el Covid-19 haya acaparado los focos por impactar de manera tan rápida y directa al mundo entero, existen otras muchas patologías, algunas contagiosas y otras no, que están multiplicando sus casos y preocupando a expertos y profesionales sanitarios de todo el mundo.

En medio de un aluvión de comentarios y noticias relacionadas con la viruela del mono y poco antes con la gripe A, ha aparecido una nueva amenaza de la que debemos ser conscientes para prevenir que la sintomatología empeore en caso de que la suframos: el síndrome de permeabilidad intestinal.

En primer lugar, cabe señalar que la permeabilidad intestinal per se no sólo no es una patología, sino que es en realidad una función imprescindible para el funcionamiento propio de este órgano. Sin esta permeabilidad, los nutrientes no entrarían de manera adecuada en nuestros intestinos. Esta puede ser intracelular, cuando se produce a raíz de la unión de enterocitos, y transcelular, cuando se produce en los propios enterocitos.

Ahora bien, cuando esta permeabilidad se produce de manera excesiva por alguna alteración, nuestro intestino puede estar en peligro cada vez que se produce en cualquiera de sus dos variantes, ya que se dejaría de regular el paso de sustancias y algunos componentes nocivos podrían entrar en nuestro organismo. Esta permeabilidad alterada, que ya entra dentro de lo que se busca considerar como trastorno, se asocia con enfermedades neurológicas, hepáticas o incluso cutáneas, aunque aún están llevándose adelante diversas investigaciones al respecto y se buscan conclusiones más firmes que las que de momento se tienen. No obstante, se han encontrado evidencias varias de que esta alteración puede tener resultados en nuestro organismo más allá del sistema gastrointestinal.

La sintomatología que hasta el momento se ha deducido de esta patología incluye:

Diarrea de origen indeterminado.

Pérdidas de peso.

Sensación inusualmente intensa de cansancio.

Aumento del riesgo de sufrir intolerancias y sensibilidades a componentes como la lactosa, la fructosa o el sorbitol.

Como se puede apreciar, este tipo de síntomas se pueden confundir con los de otras muchas patologías, por lo que los expertos aún se están encontrando con dificultades para alcanzar conclusiones firmes sobre la naturaleza de esta permeabilidad intestinal alterada y la búsqueda de medidas preventivas contra la misma.