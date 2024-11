Así es la soledad de las madres: 6 de cada 10 mujeres se sienten culpables si delegan en otras personas

Ser madre implica una serie de responsabilidades que, en muchas ocasiones, resulta difícil delegar. Esto es lo que sucede cuando llega un bebé a casa y una extensa carrera de obstáculos se abre camino desde sus primeros días de vida. Más allá de los momentos de incalculable felicidad, lo habitual es encontrarse ante preocupaciones constantes e incertidumbre mientras se practica el equilibrismo con la propia rutina personal y profesional.

Precisamente, a raíz de esta situación que tantas mujeres viven en solitario, la plataforma Malasmadres y la Asociación Yo No Renuncio han elaborado conjuntamente la ‘Red Yo Cuido, Nosotras Cuidamos’, una nueva app con recursos y acompañamiento para que las madres puedan tejer su propia red de cuidados y ayudarse las unas a las otras.

Sin embargo, esta iniciativa parte de un serio problema de base: el desgaste personal que supone la maternidad y la falta de ayudas para conciliar.

La soledad de las madres, un camino silencioso

"Crear tribu" es el objetivo final de esta aplicación; servir de hilo conductor para conectar una soledad que, en cierto sentido, debe ser compartida. Como ha recordado Laura Baena, fundadora de la Asociación Yo No Renuncio y el Club Malasmadres, "en nuestra última encuesta, descubrimos que 6 de cada 10 mujeres sienten que la culpa de no ser ellas quienes cuidan a sus hijos es su principal freno para delegar".

Además, "la soledad en la maternidad es una realidad para el 85% de las madres". Por ese motivo, es necesario involucrarse con el fin de poner en funcionamiento ciertas medidas que aseguren algo que, por el momento, no parece acercarse a la realidad: la conciliación.

La falta de conciliación empresarial para las madres

“La conciliación es un privilegio pagado en nuestra sociedad. Esto se combate con políticas públicas, servicios formales del cuidado gratis para todas las familias, pero también con un compromiso empresarial hasta ahora casi inexistente”, afirma la Asociación Yo no Renuncio en su último estudio, Sin madres no hay futuro. En la misma línea, añade que “6 de cada 10 mujeres trabajan en empresas donde no se ofrece nada para facilitar la conciliación y solo el 19% declara contar con flexibilidad horaria durante los días no lectivos o vacaciones escolares”.

Este informe fue lanzado durante el 2024 para hablar de "la corresponsabilidad social" y la falta de redes de apoyo. Concretamente, se realizaron encuestas a más de 18.000 mujeres que pusieron en evidencia un síntoma claro del proceso que atraviesan: la soledad. "La soledad de las madres es una responsabilidad social y colectiva. Tenemos que expresar este malestar, sacarlo a la calle si queremos romper con el tabú de sentirnos malamadre", añade el estudio.

Además, los datos son alarmantes. "El 87% de las mujeres ha renunciado, cambiando su trayectoria laboral, al convertirse en madre y el principal motivo para hacerlo es no poder llegar a todo y cuidar de su salud mental".

Roles de género: soledad en hogares biparentales

Concretamente, "los datos reflejan que son las mujeres conviviendo en hogares monoparentales las que más sufren la falta de acompañamiento, ya que son 9 de cada 10 las que se sienten solas por no contar con los apoyos para conciliar y cuidar mejor". Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es que la situación no parece mejorar mucho en las familias biparentales, donde "son 8 de cada 10 las que declaran sentirse así".

Esta llamativa realidad pone de manifiesto los tradicionales roles de género y el peso que todavía presentan en la sociedad actual. Todo ello, en detrimento de lo que podría ser el cuidado recíproco de las personas que componen el núcleo familiar.