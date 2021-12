El original y polémico 'calendario de adviento' de la policía de Londres en Twitter

En los últimos tiempos, son muchos los cuerpos de policía que usan las redes sociales para comunicar algún tipo de información importante a los ciudadanos. Es habitual que las publicaciones del cuerpo de la Policía Nacional acaben llegando a un gran número de personas por su relevancia, y en muchas ocasiones, llegando a ser contenidos virales.

Este ha sido el caso de un tweet de la Policía de Islington, un municipio del norte de Londres. Su publicación aunque de mucha utilidad, ha levantado cierto revuelo en redes por su planteamiento.

We are looking for 12 wanted suspects across London.Can you help us find them? pic.twitter.com/SqlSmC9xO9