La Policía advierte sobre un SMS falso en nombre de CaixaBank

La Policía Nacional advierte a través de sus redes sociales de una nueva estafa de phising. En concreto, se trata de una estafa mediante un mensaje SMS con el nombre de la compañía CaixaBank. En el propio mensaje aparece lo siguiente, "Caixabank: Estimado cliente, hemos detectado un intento de acceso sospechoso en su cuenta , por su seguridad debe verificar sus datos." Seguido de esta mensaje, aparecía un enlace con una URL sospechosa.

Y vuelta la burra al trigo... 🤦‍♀️¡¡¡Que no!!! Que el banco no te informa de problemas en tu cuenta #online a través de sms ✉ Es #phishing No pinches en enlaces de procedencia desconocida 🙏#NoPiques pic.twitter.com/gX8tWQX7n8