Los últimos siete años, los más cálidos desde que existen datos según la NASA

Los últimos siete años fueron los más cálidos desde que existen datos y 2021 el sexto más caluroso desde que hay registros en 1880, reveló este jueves un informe de la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA, por su sigla en inglés).

"Lo más importante del mapa son los últimos siete años, que realmente sobresalen del registro", dijo durante la presentación del informe Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard para los Estudios Espaciales de la NASA.

Según el mismo informe, 2021 fue el sexto año más cálido desde que comenzaron los registros en 1880, superado por 2015, 2016, 2017, 2019 y 2020.

La temperatura de la superficie terrestre y oceánica de la Tierra durante el año pasado fue 0,84°C por encima del promedio del siglo XX, con lo que 2021 se convirtió en el 45 año consecutivo con temperaturas superiores a la media del siglo pasado.

En el hemisferio norte, la temperatura promedio también fue la sexta más alta registrada, con 1,09°C superior a la media.

Además, si solo se tienen en cuenta las áreas terrestres del hemisferio norte, la temperatura de 2021 fue la tercera más alta, superada solo por 2020 y 2016.

La NASA también advirtió que la cantidad de calor almacenado en los niveles superiores del océano, que puede contribuir a la subida del nivel del mar, alcanzó una cifra récord en 2021, batiendo el récord de 2020.

La agencia destacó que la temperatura promedia de diciembre fue de 0,83°C por encima de la media, el quinto diciembre más cálido desde que hay registros.

En América del Sur fue el tercer diciembre más caluroso.

2021 was tied for Earth's 6th-warmest year on record, according to independent analyses by NASA and @NOAA. Read more: https://t.co/jC3Et7m0iG pic.twitter.com/UOGWj4SAf8