Universidades confirma que no existe plazo límite: así puedes acreditar que tu Licenciatura se corresponde con un Máster actual

"Me han contado que esta es la última semana para solicitar la convalidación de la Licenciatura como Máster, si no, nos la dejan como Grado". Este es uno de los mensajes dirigidos a los titulados universitarios pre-Bolonia que han circulado en las últimas horas a través de cadenas de Whatsapp. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha lanzado un comunicado para desmentir que exista un plazo para obtener el certificado de correspondencia entre los Títulos Universitarios Oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores al Plan Bolonia y el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).

"La sede electrónica donde pueden descargarse los certificados se encuentra abierta permanentemente y no es un trámite obligatorio", aclara Universidades. Asimismo, el Ministerio ha aclarado que la posesión del nivel del MECES correspondiente por una persona titulada quedará acreditada con la mera presentación del título junto con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que declara dicha correspondencia. No obstante, las personas interesadas pueden descargar un certificado de correspondencia gratuito expedido por la Subdireccion General de Títulos y Ordenación Universitaria a través de la sede electrónica del MICIU, en este enlace.

Para realizar este trámite, la persona interesada deberá identificarse mediante DNI o certificado electrónico o a través del sistema Cl@ve. A continuación, te detallamos a qué nivel del MECES se corresponde cada título pre-Bolonia y para qué sirve la acreditación de esta equivalencia.

¿Cómo solicitar la correspondencia de un título pre-Bolonia con el MECES?

El certificado de correspondencia permite el reconocimiento de las titulaciones oficiales pre-Bolonia como un título oficial de Grado o Máster Universitario. Los títulos universitarios de regulaciones anteriores continúan siendo válidos para ejercer y para las oposiciones sin necesidad de Doctorado. La acreditación de su correspondencia con el MECES te permitirá seguir tus estudios en un país europeo o trabajar en el extranjero.

Según el Real Decreto 889/2022, la determinación de la correspondencia al nivel del MECES se aplicará a los siguientes títulos universitarios oficiales españoles pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores:

Arquitecto/a

Ingeniero/a

Licenciado/a

Arquitecto/a Técnico/a

Ingeniero/a Técnico/a

Diplomado/a

En este sentido, alguien que ha estudiado una de las antiguas licenciaturas de cinco años podrá obtener un certificado de correspondencia de su título con el actual nivel 3 del MECES (Máster Universitario):

Nivel 1: Técnico Superior/ Nivel 5 (EQF)

Nivel 2: Grado / Nivel 6 (EQF)

Nivel 3: Máster / Nivel 7 (EQF)

Nivel 4: Doctor / Nivel 8 (EQF)

En esta certificación personal electrónica figurarán los datos de identificación del titulado, que acredita el nivel académico del título pre-Bolonia poseído, que le correspondería dentro del MECES, así como en el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). Universidades aclara que si por motivos técnicos no fuera posible descargar un certificado de correspondencia MECES personalizado, se puede obtener un certificado genérico de cada titulación disponibles en el área de descarga de documentos en esta página.