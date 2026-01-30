Andalucía fija las fechas para las pruebas de acreditación del B2 de idiomas para Bachillerato

Las pruebas de acreditación del nivel B2 en inglés, francés y alemán para los estudiantes de segundo de Bachillerato que cursan sus estudios durante el presente curso académico se celebrarán los días 14 y 15 de abril de 2026. Además, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha establecido el 16 y 17 de abril como fechas de reserva para aquellos casos en los que sea necesario habilitar sesiones extraordinarias, según se recoge en la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press.

Estas sesiones de reserva se activarán en situaciones específicas como cuando haya más de 20 alumnos por sesión, cuando la convocatoria ordinaria coincida con días festivos en la localidad donde se ubique el instituto o la escuela oficial de idiomas, o por supuestos de causa de fuerza mayor, entendidos como circunstancias "externas, imprevisibles o inevitables". Los resultados de las pruebas se conocerán el 15 de mayo de 2026 a través del programa iPasen, y cada centro educativo hará coincidir el inicio de la prueba con el comienzo del segundo tramo de su horario lectivo.

El examen se estructura en tres bloques diferenciados. La prueba de comprensión de textos escritos tendrá una duración de 75 minutos, mientras que la de comprensión oral se extenderá durante 45 minutos. Por su parte, "la producción y coproducción de textos escritos y mediación escrita" ocupará otros 75 minutos. Esta resolución resulta de aplicación en los institutos de enseñanza secundaria autorizados para impartir la materia Preparación para la certificación en inglés, francés y alemán, así como en las escuelas oficiales de idiomas a las que dichos centros estén adscitos.

El requisito del B2 en las universidades andaluzas

La acreditación del nivel B2 cobra especial relevancia en el ámbito universitario andaluz, donde se convertirá en un requisito obligatorio para poder graduarse en cualquier universidad —tanto pública como privada— de Andalucía a partir de octubre de 2029. Según datos actuales, cuatro de cada diez universitarios andaluces tienen ya acreditado este nivel de inglés. Solo en la universidad pública estudian un grado cerca de 200.000 jóvenes, según han confirmado fuentes de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

La nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), que ya encara su tramitación parlamentaria final y se aprobará previsiblemente el próximo 11 de febrero de 2025, establece claramente que "el nivel requerido para la obtención de títulos universitarios oficiales nunca podrá ser inferior al nivel B2 de acuerdo con la clasificación establecida por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante, MCER)". Esta medida afectará a todos los futuros graduados universitarios de la comunidad autónoma.

Integración de idiomas en los planes de estudios

Para facilitar el cumplimiento de este requisito, "las universidades podrán integrar enseñanzas de idiomas en los planes de estudios y potenciarlas en sus planes de fomento del plurilingüismo", tal como recoge la normativa. El nivel de idiomas será también un "requisito necesario" para el acceso a la figura de ayudante doctor y profesor contratado doctor en el caso de que éstas sean las formas de incorporación a una universidad pública andaluza.

La Administración de la Junta de Andalucía incluirá en el modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas la "cobertura necesaria" para que estas instituciones establezcan programas de becas y ayudas específicamente orientados a la obtención de la acreditación del B2. Esta medida busca garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los estudiantes, independientemente de su situación económica.

Programas de movilidad y plurilingüismo

Igualmente, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, en coordinación con las universidades, fomentará los programas de movilidad internacional y de intercambio que puedan resultar de ayuda para la mejora de la capacitación lingüística del estudiantado, del profesorado y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Las universidades deberán contar con un plan de plurilingüismo que impulse la impartición de la docencia en una lengua oficial de la Unión Europea y la obtención de títulos bilingües.

Estos programas de movilidad suponen una herramienta fundamental para la inmersión lingüística de los estudiantes, permitiéndoles no solo mejorar su nivel de idiomas, sino también desarrollar competencias interculturales y ampliar sus horizontes académicos y profesionales. La internacionalización se configura así como uno de los ejes estratégicos del sistema universitario andaluz.

Ayudas económicas para la acreditación de idiomas

En relación con las ayudas destinadas a facilitar la acreditación lingüística, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha financiado "un curso más" el programa de ayudas de hasta 300 euros dirigido a universitarios andaluces para acreditar idiomas de nivel B1 o superior en una lengua extranjera. Esta medida favorece "la internacionalización, la empleabilidad y la movilidad de los estudiantes", según fuentes de la Consejería.

Los fondos contribuyen a cubrir los gastos de matrícula y del curso de formación y están destinados al alumnado con "menor renta familiar o con dificultades económicas" que cursa sus estudios de grado en las universidades públicas andaluzas. El objetivo es "promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación universitaria", evitando que las barreras económicas impidan el acceso a la certificación lingüística.

Requisitos para solicitar las ayudas

Con respecto a quiénes pueden acceder a estos recursos, solo pueden solicitarlos los estudiantes que hayan tenido la condición de becario del Ministerio de Educación en el curso en que participen en la convocatoria o en el curso inmediatamente anterior. Además, deberán haber obtenido la acreditación lingüística correspondiente. Para solicitar la ayuda, los alumnos deberán acompañar la solicitud de los justificantes de gastos siguiendo, en todo caso, el procedimiento y los plazos que determine su universidad.

Este sistema de ayudas se enmarca dentro de una estrategia más amplia de apoyo al estudiantado universitario andaluz, que busca eliminar las desigualdades socioeconómicas en el acceso a oportunidades de formación complementaria. La acreditación de idiomas se considera una competencia esencial para el desarrollo profesional en un mercado laboral cada vez más globalizado e interconectado.

¿Qué es el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas?

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) es un estándar internacional que describe las competencias lingüísticas en diferentes niveles. Fue desarrollado por el Consejo de Europa con el objetivo de proporcionar una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes y manuales en toda Europa. El marco establece seis niveles de competencia: A1, A2 (usuario básico), B1, B2 (usuario independiente) y C1, C2 (usuario competente).

El nivel B2 se corresponde con un usuario independiente que puede entender las ideas principales de textos complejos, relacionarse con hablantes nativos con fluidez y naturalidad, y producir textos claros y detallados sobre diversos temas. Este nivel es considerado por muchas instituciones educativas y empresas como el umbral mínimo necesario para desenvolverse con eficacia en contextos académicos y profesionales internacionales.

¿Cómo prepararse para las pruebas de acreditación del B2?

La preparación para las pruebas de acreditación del nivel B2 requiere un trabajo sistemático en las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. Los centros educativos andaluces ofrecen asignaturas específicas de preparación para estas certificaciones, donde los estudiantes pueden familiarizarse con el formato del examen y practicar con materiales similares a los que encontrarán en la prueba oficial.

Además de las clases formales, existen numerosos recursos online gratuitos y de pago que pueden complementar la preparación: plataformas de aprendizaje de idiomas, aplicaciones móviles, podcasts, series y películas en versión original, intercambios lingüísticos y cursos en línea. La práctica constante y la exposición regular al idioma son factores clave para alcanzar el nivel requerido y superar con éxito las pruebas de certificación.

¿Qué validez tiene la certificación B2 obtenida en Bachillerato?

Las certificaciones de nivel B2 obtenidas a través de las pruebas oficiales organizadas por la Junta de Andalucía tienen validez oficial y son reconocidas por todas las instituciones educativas y organismos públicos. Estas acreditaciones cumplen con los estándares establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y, por tanto, sirven para acreditar el nivel de idiomas requerido para la obtención de títulos universitarios en Andalucía a partir de octubre de 2029.

Obtener esta certificación durante el Bachillerato presenta ventajas significativas para los estudiantes, ya que les permite acceder a la universidad con el requisito lingüístico ya cumplido, evitando preocupaciones adicionales durante los años de carrera. Además, esta acreditación puede resultar útil para solicitar becas de movilidad internacional, participar en programas Erasmus o acceder a determinadas oportunidades laborales que requieran competencias lingüísticas certificadas.