¿Sabes todas las utilidades que tiene la anilla de una lata?

Hoy en día muchos alimentos y bebidas vienen enlatados. El origen de las latas se dio en el siglo XX, debido a la gran demanda alimentaria que había. Cuando se incrementó la demanda alimentaria, existía la necesidad de transportar los alimentos a distintos lugares del mundo en envases que pudieran mantener en buen estado los alimentos y pudieran soportar los posibles golpes durante el viaje.

En la actualidad, todas las latas tienen una anilla de la que podemos tirar para abrir el envase y esta se queda sujeta a la tapa o a la lata en sí. Esto no siempre fue así, ya que hasta mediados del siglo pasado no se inventó la anilla de las latas. Antiguamente las anillas de las latas se quedaban en el dedo, ya que tenían un modelo conocido como ‘easy-tab’. El sistema actual de las anillas se conoce como ‘stay-tab’, que no salió hasta los años 80.

Es de las primeras latas de refresco, con una anilla que no se quedaba en la lata, se quedaba en el dedo: "easy-tab". El nuevo sistema, en el que permanece la anilla ("stay-tab"), no salió hasta finales de los 80. Así que, calcula 😉 pic.twitter.com/NyX6hRkgs5 — José Álvarez 🇺🇦 (@Gomecello) August 26, 2021

En 1963, el ingeniero Ermal Fraze no tenía cómo abrir una lata, así que inventó la anilla y le vendió el invento a la compañía de aluminio Alcoa. La primera vez que se estrenó una lata con la anilla que hoy conocemos, fue en la marca de cerveza Iron City Beer y sus ventas se triplicaron en un año.

La anilla de las latas tiene más de una utilidad, ya que no solo sirve para abrir la lata. Esta anilla también está diseñada para sujetar la pajita, en caso de que deseemos beber el refresco con una. Después de abrir la lata, debemos darle la vuelta a la anilla y colocarla en el orificio por el que sale el líquido.

¿Sabes que la anilla de una lata es para poner la pajita si la giras? #TrucoInteresante pic.twitter.com/nbe26hez0C — Trucos Interesantes (@Trucosparatudia) April 12, 2015

Con el tiempo, las marcas y las personas han ido encontrándole nuevas utilidades a este objeto, que a priori solo sirve para abrir las latas. Algunas marcas ponen instrucciones en sus latas para poder convertir una anilla en un anzuelo para pescar. Otras personas simplemente han cogido este objeto como un complemento de su día a día, ya que se las pueden poner en pendientes o en pulseras.