Esta es la nueva vacuna de Pfizer que hará frente a la enfermedad de Lyme

La humanidad vive pendiente del covid y todo lo que se genera en torno a dicho virus. Vacunas, efectos secundarios que genera, estudios sobre cómo combatirlo y diversas variantes del mismo que van apareciendo conforme muta con el paso del tiempo.

Pero la realidad es que el panorama sanitario global no empieza y termina en el coronavirus y que miles de médicos, investigadores y científicos no han parado de trabajar para encontrar solución a otras muchas enfermedades que ya estaban presentes en nuestras vidas antes del inicio de la pandemia. Una de ellas es la enfermedad de Lyme, a la que Pfizer, una de las farmacéuticas más implicadas en anular el covid, también está en proceso de encontrarle una vacuna para contrarrestarla.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida a través de la picadura de una garrapata y que, si no se trata, puede causar varios problemas de salud, que afectan principalmente a la piel, la cabeza o malestar general del cuerpo a través de la fiebre y la fatiga. No obstante, si se diagnostica pronto y con la administración de antibióticos se puede curar rápidamente y por completo.

La vacuna adelanta la reacción cutánea a la picadura de garrapata y permite poner remedio antes de la infección

El avance que plantea ahora Pfizer, junto a Valneva, empresa de biotecnología francesa, es el de desarrollar una vacuna que logre privar a las garrapatas de la capacidad de morder y chupar sangre sin previo aviso, avisándonos y haciéndose notar con suficiente antelación en la piel del ser humano como para ponerle remedio antes de que transmita Lyme.

Esta vacuna está en ensayos clínicos aún, pero se espera que pronto se pueda aprobar en el mercado.

Ventajas de la vacuna para garrapatas

El hecho de que la vacuna vaya dirigida a atacar garrapatas en lugar de proteger el cuerpo humano produce ciertas ventajas. Una de ellas es que no sólo protege a la persona de la enfermedad de Lyme, sino de las demás enfermedades que pueden transmitir las garrapatas, ya que pueden llevar consigo más bacterias. Una de ellas es la anaplasmosis, más difícil de diagnosticar, ya que no produce erupción cutánea, pero que, según los expertos, puede llegar a ser más preocupante que la enfermedad de Lyme si no se trata a tiempo con doxiciclina.

¿Cuánto dura el efecto de la vacuna?

En pleno proceso de desarrollo de la vacuna, tanto Valneva como Pfizer ya han aclarado que esta vacuna experimental contra la enfermedad de Lyme pierde efecto a los 18 meses, por lo que se necesitará una dosis de refuerzo.