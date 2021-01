Estas son las vacunas contra la Covid que mejor funcionarán según el CSIC

No habrá una vacuna ganadora, sino varias que iremos combinando para lograr una protección mayor. Esa es la conclusión que se desprende del trabajo que están realizando desde el CSIC el equipo de virólogos liderado por Mariano Esteban y Juan García Arriaza y que han reflejado sus reflexiones en esta entrevista.

Ambos están inmersos en la carrera contra la covid-19 en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) desde hace dos años y recientemente acaban de demostrar que su vacuna tiene una eficacia del 100%. Eso sí, probada de momento en ratones humanizados, modificados genéticamente.

Las cifras de nuevos casos y de muertos por covid-19 continúan aumentando en casi todas partes del mundo. La mayor esperanza ahora está puesta en las distintas vacunas para frenar los contagios. Aunque todas las inmunizaciones tienen el mismo objetivo, no todas están hechas de la misma manera ni funcionan según los mismos principios. En este gráfico de Nature y la BBC nos muestran los cuatro tipos de vacunas que han desarrollado para la Covid-19 y cómo funcionan.

Vacunar sin descanso

Hay que reducir los contactos entre personas y vacunar sin descanso. El virus está descontrolado y se extiende por todas las comunidades autónomas. La vacunación es el remedio más eficaz para reducir notablemente el porcentaje de infecciones, como está ocurriendo en Israel. Es cierto que los estilos de vida en las diferentes partes del mundo es muy importante pero no existe más remedio actualmente que reducir los contactos y suministrar las vacunas lo más rápido. El problema es que se están acumulando las infecciones, los hospitales y UCIS se saturan y en estos días se está produciendo una explosión de casos, con lo cual el acceso a los centros hospitalarios será más complicado. Ante esto, para evitar que los hospitales andaluces se saturen y la Junta de Andalucía ha establecido una nueva alternativa: evacuar a pacientes entre las provincias.

Diferencias entre las vacunas

De momento se están administrando las vacunas de Pfizer y Moderna, y probablemente la de la Universidad de Oxford-AstraZeneca será la siguiente en llegar. Las de Pfizer y Moderna, que se basan en ARN mensajero, son más semejantes entre sí. La de la Universidad de Oxford utiliza un vector distinto, un adenovirus que se aisló del chimpancé. Desde el CSIC se usa una estructura más compleja que el ARN de Pfizer y Moderna y el adenovirus de la Universidad de Oxford. El diseño de la vacuna en la que trabajan Esteban y García Arriaza posibilita que la respuesta inmunitaria en las personas sea mucho más amplia y duradera. Eso se vio cuando se vacunó a la población contra la viruela y se erradicó la enfermedad. Las de Pfizer y Moderna, aunque sean más selectivas, probablemente serán de menor amplitud y durabilidad. Es la principal diferencia.

¿Y si no se tiene claro qué vacuna será la mejor, no sería más recomendable esperar a cuál es la que mejor funcionará? Los virólogos no comparten esa opinión porque todas las vacunas pueden mejorar, evolucionar, pero hay que administrarlas ya a la población para controlar la pandemia.