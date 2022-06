El vértigo: ¿Miedo a las alturas o deseo de lanzarnos al vacío?

Si lo piensas y haces memoria seguro que te ha ocurrido en alguna ocasión. Es posible que se trate de un fenómeno que le haya pasado a más personas de las que lo han admitido. Estás mirando hacia abajo desde el borde de un acantilado o una cornisa, y aunque sea por un segundo te dices, “si quisiera, podría saltar ahora mismo”, antes de retroceder lentamente del lugar.

Para los que han experimentado este sentimiento fugaz alguna vez pero de una forma no suicida, no hay una conclusión o explicación definitiva para ello. Sin embargo, es lo suficientemente común como para que se hayan dedicado varios estudios. De hecho, este fenómeno psicológico es tan común que los franceses tienen un término para ello: L’appel du Vide (la llamada al vacío).

En el año 2012, una psicóloga de la Universidad de Notre Dame Jennifer L. Hames dirigió un estudio en el Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Florida para analizar la llamada al vacío. La investigadora lo llamó “el fenómeno del lugar en alto” y, en última instancia, concluyó que la llamada al vacío es potencialmente la forma extraña (y aparentemente paradójica) de la mente apreciando la vida.

El estudio mostraba una encuesta de 431 estudiantes de pregrado, a todos se les preguntó si habían experimentado el fenómeno. Al mismo tiempo, se evaluó sus conductas de ánimo, síntomas de depresión, niveles de ansiedad y sus niveles de ideación suicida.

Un tercio de los participantes del estudio afirmaron que habían experimentado el fenómeno. Las personas con mayor ansiedad tenían más probabilidades de tener la necesidad. Sin embargo, un poco más del 50% de los sujetos que dijeron sentir la llamada al vacío nunca tuvieron tendencias suicidas.

Entonces, ¿Qué está pasando exactamente? Podría explicarse por una mezcla extraña entre la mente consciente y la inconsciente. La analogía que Jennifer Hames propone en relación con la llamada al vacío, o el fenómeno del lugar en alto es el de una persona que camina cerca del borde de un tejado. Según explicaba el estudio sobre la conclusión a la que llegan las personas:

De repente, la persona tiene el reflejo de saltar hacia atrás, a pesar de que no estaba en peligro de caerse. La mente rápidamente racionaliza la situación. “¿Por qué me alejé? No puedo caer, posiblemente. Allí hay una barandilla, así que, por tanto, quería saltar, pero realmente no quiero saltar porque quiero vivir.

Según Hames: “Los individuos que informan haber experimentado el fenómeno no son necesariamente suicidas; más bien, la experiencia del fenómeno del lugar en alto puede reflejar su sensibilidad a las señales internas y en realidad afirmar su voluntad de vivir”.

Teorías alternativas

Una teoría alternativa a la llamada al vacío proviene de Adam Anderson, un neurocientífico cognitivo de la Universidad de Cornell. Anderson estudia el comportamiento y la emoción utilizando imágenes del cerebro. Su teoría para la llamada al vacío está más en la línea de una tendencia a apostar: Es más probable que las personas se arriesguen cuando la situación es mala porque quieren evitar el posible resultado malo al apostar contra ella.

También el filósofo francés Jean-Paul Sartre decía que es “un momento de verdad existencialista sobre la libertad humana para elegir vivir o morir”. Sartre venía a decir que tiene que ver con el “vértigo de la posibilidad”, cuando los humanos contemplan el peligro en total libertad. La idea de que podemos optar por hacerlo ya ofrece una puente (al vacío).

Según explica 'Live Science', en el año 2020 otra investigación similar liderada por el doctor Tobias Teismann concluyó que estos episodios no son un signo de psicopatología y que las personas que los viven no deberían necesariamente "interpretar esas experiencias como una expresión de un deseo de muerte oculto", ya que es algo que han vivido muchas personas "independientemente de sus tendencias suicidas o su nivel de ansiedad".