Docline ya es el hub de provisión médica digital más grande de España

La empresa malagueña Docline lidera ya los servicios de salud digital en el país y se ha convertido en un referente nacional en provisión de servicios sanitarios digitales. Con más de 6.000 médicos en red y 2 millones de videoconsultas y recetas electrónicas gestionadas, la compañía ha impulsado una revolución en la atención médica remota, convirtiéndose en el mayor hub de provisión médica digital en España.

Docline dio sus primeros pasos en La Farola, el hub de innovación malagueño de la iniciativa público-privada Andalucía Open Future, promovida por Junta de Andalucía, Telefónica y el Ayuntamiento de Málaga, donde fue acelerada y recibió acompañamiento, mentorización, networking y acceso a recursos clave para las startups.

El modelo de Andalucía Open Future demuestra el valor de la colaboración público-privada en la creación de un ecosistema favorable al nacimiento de startups escalables y con capacidad de impacto nacional e internacional. El respaldo institucional, la apuesta tecnológica y el talento local han sido claves en el caso de Docline, que hoy da servicio a millones de pacientes.