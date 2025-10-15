Movistar ofrece ya en sus canales de venta la baliza de emergencia conectada V16

Movistar ofrece desde ahora en España la baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light con tecnología de Telefónica Tech que facilita la conectividad NB-iot para la geolocalización exacta y anónima. El dispositivo incorpora una tarjeta SIM válida durante 12 años sin coste adicional y que facilita la conectividad. Los dispositivos de preseñalización de peligro V-16 serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026 en España y sustituirán a los triángulos como método para señalizar un vehículo detenido en la vía.

Esta baliza, disponible tanto para clientes residenciales como autónomos, pymes y empresariales, está conectada con la plataforma DGT 3.0. e incorpora un sistema de geolocalización que, una vez activado, envía la ubicación del vehículo a dicha plataforma.

Tanto clientes Movistar como no clientes pueden adquirir esta baliza a través de las más de 800 tiendas Movistar, en la web movistar.es, App Mi Movistar o en el 1004.

Además los clientes convergentes la tienen disponible en el portfolio de miMovistar y en las próximas semanas, Movistar potenciará las balizas en su oferta de dispositivos.

Actualmente Movistar ofrece dos opciones. La primera es una unidad de baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light, libre por 49,90€ (incluye una tarjeta SIM válida durante 12 años sin coste adicional y que facilita la conectividad). Esta opción también está disponible en el portfolio de miMovistar como dispositivo adicional por 2€/mes durante 24 meses). La segunda opción es de dos unidades de baliza por 89,90€ que, como en la primera opción, incluyen tarjeta SIM válida durante 12 años sin coste adicional. También está disponible en el portfolio miMovistar como dispositivo adicional por 3,60€/mes durante 24 meses.

La baliza cuenta con tecnología de Telefónica Tech con una tarjeta SIM anónima y conectividad Telefónica NB-iot, que permite la geolocalización exacta y anónima.