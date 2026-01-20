Innovación, arte y patrimonio en Castellar de la Frontera

Uno de Los Pueblos Más Bonitos del Mundo se prepara para el futuro con una mirada revalorizada del pasado.

El municipio gaditano de Castellar de la Frontera, miembro de la prestigiosa red de Los Pueblos Más Bonitos de España y del Mundo, se presenta en FITUR 2026 con una propuesta que combina historia, naturaleza e innovación. En esta nueva etapa, Castellar refuerza su apuesta por la inclusión con un proyecto de realidad virtual que permitirá conocer el interior de su castillo medieval, una experiencia inmersiva pensada especialmente para personas con movilidad reducida, ampliando el acceso universal a su patrimonio histórico.

De forma paralela, el municipio consolida su compromiso con la cultura y el arte contemporáneo. El Castillo de Castellar, enclave emblemático de uno de los pueblos más bonitos del mundo, avanza en su objetivo de convertirse en un referente artístico mediante la consolidación del Open Arts, una iniciativa que impulsa la creación y la exhibición artística en un entorno patrimonial único. Esta apuesta refuerza el posicionamiento de Castellar como destino cultural y creativo de primer nivel.

Historia y Naturaleza

Castellar de la Frontera ofrece un extraordinario legado histórico encabezado por su castillo medieval, uno de los mejor conservados de Andalucía, integrado en un casco histórico amurallado de gran valor patrimonial. A este legado se suma su ubicación privilegiada en el Parque Natural de los Alcornocales, un espacio de alto valor ecológico conocido como “la última selva mediterránea”, donde se preserva una biodiversidad única que convierte al municipio en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el turismo activo.

Turismo Familiar

El municipio se posiciona como un destino especialmente atractivo para el turismo familiar, gracias a una amplia oferta de actividades pensadas para todas las edades. Rutas de senderismo accesibles, experiencias educativas en contacto con la naturaleza, visitas al centro de rescate animal y recorridos por el casco antiguo y el castillo conforman una propuesta que combina ocio, aprendizaje y sostenibilidad. Este modelo apuesta por un turismo responsable, seguro y de calidad.

Vista aérea de Castellar

Finca La Almoraima: Lujo, Deporte y Naturaleza

La Finca La Almoraima, con más de 14.000 hectáreas en pleno Parque Natural de los Alcornocales, representa uno de los grandes atractivos del destino. En su interior se encuentra el Hotel Casa Convento La Almoraima, un antiguo convento del siglo XVII transformado en alojamiento de lujo, donde se fusionan historia, confort y sostenibilidad.

La finca ofrece una variada programación de actividades al aire libre como paseos a caballo, senderismo y observación de fauna y flora autóctona, consolidándose como un referente del turismo de naturaleza y lujo en Andalucía.

Un Futuro Prometedor

La pertenencia a la red de Los Pueblos Más Bonitos de España y del Mundo, junto con la apuesta por la innovación, la inclusión y la cultura, refuerza la proyección internacional de Castellar de la Frontera. Estas iniciativas avalan su compromiso con la conservación y puesta en valor de su patrimonio histórico, cultural y natural, consolidándolo como un destino turístico de excelencia con una mirada firme hacia el futuro.