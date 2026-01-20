Innovación y sostenibilidad en la transformación del turismo andaluz

Andalucía ha vuelto a cerrar el año batiendo récords en el sector turístico, tanto en el número de visitantes como en lo que gastan y en los ingresos de una industria clave en la creación de riqueza, bienestar y empleo. La solidez del destino y la madurez del modelo turístico han permitido mantener a lo largo del tiempo un crecimiento ininterrumpido que, en su camino hacia la excelencia, ha aprendido a diversificar, desconcentrar y desestacionalizar convirtiendo a Andalucía en potencia internacional y en una de las comunidades con más peso de la afiliación del sector en España y mayor proyección en los principales mercados emisores. Pero en esta visión estratégica a largo plazo de una marca, que ha sabido conjugar lo mejor de la tradición con la incipiente revolución tecnológica y la innovación, importa más la calidad que la cantidad y el tejido turístico de la región también lidera una estrategia en la que se apuesta por la sostenibilidad para seguir superando todos los registros anteriores sin dejar a nadie atrás.

Esta transformación del modelo turístico debe contribuir a la cohesión territorial y social, al respeto a la identidad y defensa del legado cultural, a la restauración y puesta en valor del patrimonio natural y artístico, a combatir la alarmante despoblación con la búsqueda, identificación y generación de oportunidades para el desarrollo rural y a un permanente compromiso con el medio ambiente que desde hace años se ha venido implementando a través de la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y el ahorro del consumo de agua, entre otras iniciativas que ya se multiplican en las ocho provincias. Andalucía quiere ser referente mundial como destino sostenible en sus vertientes social, ambiental y económica partiendo de una apuesta definitiva por el territorio que va más allá de la cifra de pernoctaciones y viajeros.

En este nuevo ecosistema hacia el que avanza el modelo turístico andaluz, transitando de la masificación y fórmulas anquilosadas del pasado hacia una mayor innovación y sostenibilidad en el presente y futuro, será imprescindible incorporar todo el potencial que conlleva la digitalización e inteligencia artificial para los negocios del sector con la finalidad de no dejar nunca de emocionar a los visitantes y estar a la altura de sus expectativas. Las iniciativas de base tecnológica han venido a complementar a una marca que tiene todos los ingredientes necesarios para crecer porque Andalucía ofrece un patrimonio monumental, playas paradisiacas y espacios naturales, fiestas de interés turístico, ocio inclusivo y una oferta deportiva al alcance de pocos destinos. De ahí que la serie histórica cierre cada año su mejor registro superando los 37 millones de visitantes en 2025 y que se haya logrado crear entre un 10 y 15% más de empleos, tal y como se recogía en el último balance de la Consejería de Turismo.

Andalucía representa ya casi el 19% del trabajo turístico de toda España y ocho de cada diez contratos son fijos, cuando hace una década el índice de temporalidad era superior al 40%. El turismo andaluz creció más en otoño e invierno que en el periodo estival, lo que evidencia que esta actividad tan importante para la región ha empezado a superar una de sus principales dolencias estructurales y evoluciona favorablemente en su cruda batalla contra la estacionalidad gracias al auge del segmento de interior en los meses de frío. A pesar de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre que genera el actual escenario internacional, el turismo andaluz, como el corcho que siempre sale a flote, ha logrado superar las adversidades y reinventarse en esta configuración de un nuevo ecosistema turístico. La industria se encuentra en un punto disruptivo en el que la digitalización y la calidad contribuyen a mejorar la forma de relacionarse en virtud de una transformación que promueve el equilibrio del mercado y favorece la convivencia entre turistas y residentes.

El Trato Andaluz (The Andalusian Deal en inglés) permite ilustrar a la perfección el compromiso del sector con un nuevo marco en el que se establecen acciones para una gestión responsable, moderna y coordinada de la actividad turística hacia la que se orientará la promoción y comercialización futura. Andalucía ha convertido al turismo en un motor global de valor, de sostenibilidad y de prosperidad compartida y ha llegado ese momento de repensar una industria desde la empatía y responsabilidad y sumando a la ecuación la identidad y hospitalidad como patrimonio y valor fundamental de un destino al alza. De ahí la importancia de la nueva Ley de Turismo Sostenible, un marco legal que busca regular la actividad y asegurar su viabilidad a largo plazo, equilibrando ese crecimiento económico con la protección ambiental, equidad social y preservación cultural, el nuevo Código Ético del Turismo que marca los principios que deben guiar a las administraciones públicas y empresas y el análisis que llegará desde el Observatorio para la Sostenibilidad Turística.

La marca Andalucía se está reposicionando con las rompedoras campañas Andalusian Crush y Surrender to the Andalusian Crush y Fitur, la Feria Internacional del Turismo que se celebra del 21 al 25 de enero en Ifema, será un escaparate al mundo en el que volver a conquistar y sorprender a turoperadores de medio planeta y mercados más exigentes. El Plan de Acción del Turismo para 2026, con una inversión de más de 120 millones de euros, es el vehículo con el que empezar a materializar esa hoja de ruta andaluza. Y desde el Gobierno, la Estrategia España Turismo 2030 contribuirá a identificar las oportunidades en los mercados orientando futuras acciones de promoción y apoyo a la comercialización y determinando las claves del posicionamiento ante las demandas que plantean los nuevos escenarios.

En la antesala de esta feria que alcanza su 46ª edición, Grupo Joly presentará el Anuario del Turismo Andaluz 2026, una publicación que radiografía la evolución en el último ejercicio de un sector imprescindible para la creación de empleo y riqueza en la comunidad. A través de sus 248 páginas, el nuevo volumen desgrana las grandes cifras y estadísticas de la marca andaluza y ofrece un completo recorrido por las propuestas de las ocho provincias. Ha sido elaborado por los profesionales de las diez cabeceras que vertebran la región, algo que sólo está al alcance de un grupo que lleva décadas informando con el máximo rigor sobre la actualidad de un sector que tiene un impacto superior a los 30.000 millones de euros y que ha conseguido descubrir y posibilitar una oferta turística alternativa a la vacacional tradicional con un modelo más equilibrado y sostenible que permite desestacionalizar.

Este año, además, las empresas turísticas de la comunidad, y las que han consolidado su presencia en la región, cuentan con un nuevo referente informativo del Grupo Joly, que ha puesto en marcha el primer diario económico andaluz bajo la denominación ‘El Conciso’. La presentación del Anuario tiene lugar este martes 20 de enero en el Real Casino de Madrid a las 20:00 horas y a partir de ese momento estará en las páginas web de las once cabeceras del Grupo Joly. La publicación, que vuelve a ser coordinada por el periodista Pablo Laynez, cuenta con las opiniones y análisis de medio centenar de protagonistas y voces destacadas del sector y hace un recorrido exhaustivo por el abanico de posibilidades que engloba esta tierra en capítulos dedicados a la costa, el interior y la cultura, ocio y gastronomía.

La vuelta a la normalidad en el comportamiento del mercado, unido a profundos cambios estructurales derivados de las tendencias demográficas, el calentamiento global, la disrupción tecnológica, la incorporación de nuevos destinos y propuestas empresariales y los cambios en los hábitos de viaje obligan a multiplicar los esfuerzos por afrontar los desafíos pendientes. Retos que se describen a la perfección en esta tercera edición del Anuario del Turismo Andaluz del Grupo Joly a través de la reflexión y el diálogo de sus interlocutores y el estudio de sus claves y resultados durante 2025.