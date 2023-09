My English School abre centro en Sevilla y ofrece a todos los lectores cinco clases de inglés gratis

Los españoles siguen viendo el inglés como un obstáculo insalvable. De hecho, más de un 34 millones de personas en España confiesan no ser capaz de expresarse, entender, leer o escribir algo en esta lengua, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Tan solo un 17 % de la población en España, en torno a unos 8 millones de personas, afirman entender bien el inglés a nivel tanto oral como escrito o leído. Este problema se extiende a Andalucía, donde tan solo entre un 16 y 20 % reconoce expresarse de forma correcta en este idioma.

Desde malos métodos en las escuelas hasta la evidente diferencia entre la escritura y la pronunciación: según los expertos existen numerosos motivos sobre por qué el lenguaje de Shakespeare nos resulta tan dificultoso. No obstante, aunque puede parecer un camino laborioso, nunca es tarde para aprender el idioma anglosajón de forma eficaz y una de las claves se encuentra en escoger la academia idónea de inglés. Por todo ello, llega My English School (MyES) a Sevilla.

MyES cuenta con más de 60 sedes en Italia, Francia y España, dentro de su extensa red de escuelas. Todas ellas cuentan con una metodología abierta caracterizada por su dinamismo y la cual se implantará en los cursos de inglés personalizados e innovadores que se impartirán en la ciudad andaluza. Estas clases servirán para abordar las necesidades específicas para el aprendizaje del idioma por parte de cada persona. Para ello, dispone de actividades donde se impulsa la estimulación y el dinamismo, todas ellas basadas en el día a día, lo cual incentiva una experiencia de inmersión plena en el inglés.

Asimismo, MyES, a raíz de su reciente apertura en la capital hispalense, quiere ofrecer a todos los lectores de Diario de Sevilla cinco clases de inglés gratis, para que puedan conocer de primera mano la metodología empleada en el centro antes de inscribirse. Sólo tienes que presentar este artículo en la escuela y decir que eres un lector del Diario de Sevilla.

El método MyES

La metodología empleada en MyES tiene dos pilares fundamentales: Lesson y Focus. El primero de ellos se centra en los aspectos gramaticales, mientras que el segundo cuenta con características más dinámicas, utilizando un espacio de conversación entre alumnos y profesores. En Focus se puede hablar de cualquier tema, desde viajes y tiempo libre hasta conversaciones en torno a la tecnología y la economía. Del mismo modo, también se cuenta con actividades y eventos lejos de las aulas para que pueda practicarse el inglés en ambientes más distendidos y de forma más casual.

De esta manera, MyES defiende un aprendizaje basado en aprender inglés “como estar en casa”, de forma “que los alumnos se sientan bien por venir y que sea una distracción o un tiempo de ocio, no una obligación”. Por todos estos motivos, la escuela cuenta con profesores nativos, todos ellos con distintos acentos y que realizan un seguimiento personalizado de los alumnos junto a los consultores del centro, de modo que alcancen sus objetivos.

Por otro lado, las aulas se encuentran diseñadas como espacios abiertos y dotados de gran comodidad, contando para ello con sofás y sillones, para que los grupos reducidos que conforman cada aula puedan tener un ambiente participativo y los alumnos puedan en todo momento interactuar y hablar el idioma.

Nuevo centro en Sevilla

La academia de inglés MyES se encuentran en Avenida de la República Argentina 16, muy cerca del centro de Sevilla y entre los barrios de Triana y Los Remedios (frente a la parada del metro de Plaza de Cuba), lo que la convierte en una opción idónea para los estudiantes. No obstante, MyES no solo ofrece cursos para este grupo, sino que también se encuentra disponible para todos aquellos que deseen mejorar su comunicación profesional u obtener certificación o título que acredite su nivel (como Cambridge, IELTS, TOEFL o Trinity). No en vano, hasta el 95% de los alumnos han superado con éxito este tipo de exámenes y, en general, un 99% de las reseñas de quienes han estudiado en estos centros son positivas.

Por otro lado, también existen cursos específicos para todos aquellos que deseen aprender el idioma desde 0, con una oferta de formación personalizada en base a los diferentes objetivos de cada persona. Estos cursos se adaptan al estilo de vida de cada alumno y cuentan con posibilidad de realizarse de forma presencial a online. Es por ello que la flexibilidad es otro de los puntos fuertes de MyES, ya que si el alumno pierde la clase tiene la posibilidad de recuperarla o cambiar al horario que más le convenga a sus necesidades. También es importante destacar que el centro no requiere de la adquisición de libros o materiales, puesto que su plataforma ‘online’ cuenta con todo el material necesario, entre las que destacan actividades para antes y después de las lecciones y material adicional con el que reforzar los conocimientos aprendidos.

