Líderes en Tradición Educativa e Innovación Pedagógica

St. Mary’s School de Sevilla es un centro privado multilingüe, muy reconocido por su carácter innovador, tanto en las áreas humanísticas como en las científicas teniendo como objetivo el desarrollo de un pensamiento crítico, la búsqueda del conocimiento y la cultura que permitirán a nuestros alumnos adquirir las destrezas y competencias necesarias para su futuro personal y profesional.

–¿Qué diferencia a St. Mary’s School del resto de centros privados de Sevilla?

–El principal elemento diferenciador es nuestro sólido proyecto educativo, basado en el humanismo cristiano y en la institución libre de enseñanza, con más de 40 años de experiencia y excelencia, pero con una innovación constante en sus métodos, instalaciones, medios, mobiliario... Además, el alto nivel certificado en lenguas extranjeras, el desarrollo tecnológico o el acompañamiento al alumno para ofrecer a la sociedad jóvenes muy preparados y con una alta conciencia cívica y social, podrían ser otros elementos diferenciadores a destacar.

–¿Qué ventaja tiene su modelo de enseñanza privada respecto a la pública o concertada?

–En primer lugar la baja ratio profesor-alumno que permite que se individualice al máximo la enseñanza-aprendizaje, permitiendo avanzar a diferentes ritmos a nuestros alumnos para llegar a todos a altos estándares de aprendizaje. Gracias al apoyo de los orientadores, tutores y profesores del centro se potencian las fortalezas de los alumnos y se les ayuda a superar sus debilidades a base de esfuerzo y dedicación y en un entorno cercano y familiar que facilita la labor.Cabe destacar que St. Mary’s School es un centro especializado en la atención a la diversidad, habiendo sido premiado a nivel nacional en diversas ocasiones como Centro Impulsor de la Excelencia Educativa para alumnos de Altas Capacidades Intelectuales.

Al tener un horario más amplio que otros centros, el enriquecimiento curricular sería otra de las ventajas ya que, como centro privado, tenemos asignaturas de creación propia no contempladas en el currículum como: Oratory, Entrepreneurship, Chess, Mindfulnes, Esgrima, Filosofía, Inteligencia emocional, Educación Vial, Multisport…. Por otra parte, reforzamos algunas áreas que entendemos deben tener un mayor número de módulos, sobre todo en los pequeños, como por ejemplo la educación física, o en música donde además de la alta cualificación de las personas que la imparten, con tres profesores de música que son músicos profesionales, a los peques desde 4 años se les imparte lenguaje musical, así como el aprendizaje de un instrumento para formar parte de la orquesta del colegio a lo largo de las etapas.

El colegio promueve que nuestros alumnos interioricen lo teóricamente aprendido a través de frecuentes visitas culturales, conferencias, y todo tipo de actividades que el colegio promueve con este fin.El proyecto multilingüe (inglés, francés, alemán y portugués) garantizado con personal nativo que imparte el 70% del horario de Infantil y el 50% de Primaria y un 33% de Secundaria en el segundo idioma, lo que enriquece a nuestros alumnos no sólo a nivel lingüístico, sino también cultural y les permite acabar sus estudios en el centro con una certificación de C1/C2 en inglés y un B1/ B2 en el tercer idioma.

–¿Es un colegio que exige mucho a sus alumnos?

–Uno de los valores que impregnan nuestro proyecto educativo es educar en el esfuerzo, para alcanzar todas las competencias necesarias en un proceso donde recibirán toda la ayuda para dar la mejor versión de sí mismos con el fin de que, finalizado el curso, hayan adquirido unos conocimientos y unas experiencias personales, culturales y profesionales acordes con el nivel de sus estudios. Todo lo anterior, lo aunamos en un entorno seguro, cercano, familiar (sólo dos líneas por curso) y feliz, donde la innovación conjuntamente con la mejor tradición educativa, permite obtener resultados más que notorios.

–¿Es St. Mary’s School un centro adaptado a la actualidad? Quiero decir, ¿Permite el centro continuar el estudio de contenidos a nivel virtual?

–Los alumnos disponen de un dispositivo iPad u ordenador como herramienta de aprendizaje, pero no sólo ellos, la tecnología está presente de forma permanente en el proceso de aprendizaje, en todas las aulas del centro y en los espacios específicos de desarrollo tecnológico. Fab Lab, Idea Lab, estudio de grabación, aulas de oratoria... poniendo en valor los acuerdos de colaboración con entidades como el Fab Lab de Barcelona, las empresas Brainco y Exponnential Solidarity que posibilitan implementar en nuestro proyecto programas para el desarrollo de las funciones ejecutivas, habilidades de pensamiento, atención…El centro hace una apuesta firme por el uso de la tecnología, siempre al servicio de una educación exigente.Así mismo, St. Mary’s School es un centro que, por su modelo pedagógico, permite continuar el programa educativo tanto a nivel presencial como online, teniendo nuestros alumnos un seguimiento de sus progresos y evolución en los estudios por parte del profesorado y los tutores de cada uno de ellos. Así, en el pasado confinamiento, todos los alumnos desde 5º de Primaria a Bachillerato recibieron vía online al 100% de sus clases y se examinaron tanto de la segunda como de la tercera evaluación por la misma vía. En las pruebas iniciales del pasado septiembre pudimos comprobar que el nivel alcanzado era similar al que hubieran conseguido con clases presenciales.

–Desde hace poco, habéis iniciado la línea de Bachillerato, ¿qué ventajas tienen vuestros alumnos respecto a los estudiantes de otros centros?

–En primer lugar, la ratio en las clases que no supera los 15 alumnos, lo que no impide que el colegio cuente con todas las modalidades de Bachillerato y sus itinerarios, además del Bachillerato dual que le daría acceso a las universidades norteamericanas. Mantenemos en Bachillerato las asignaturas optativas no curriculares como: Debate, Emprendimiento empresarial, Dibujo artístico, Producción audiovisual-musical, Filosofía, Mindfulness, Paddel, Introducción al Derecho, Gestión Empresarial o Liderazgo, sin olvidar unos altos estándares de aprendizaje en las áreas curriculares tradicionales, para dotarse de las hard skills así como las soft skills, para afrontar las necesidades de la sociedad actual y tener éxito futuro en el ámbito laboral. Organizamos intercambios en el extranjero. El pasado curso los realizamos con Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia y del programa Erasmus Plus: Turquía, Eslovenia, Rumanía Bulgaria…Igualmente, nuestros alumnos forman parte de diferentes redes de voluntariado, llegando incluso a actuar fuera de nuestras fronteras como el programa en Tánger. En Bachillerato mantenemos una fuerte presencia del deporte incluyendo, entre otros, semanalmente la natación y pádel.Como se ha demostrado este año en los diferentes procesos de admisión universitaria de nuestros alumnos de 2º de Bachillerato, que guiados por su profeso-mentor y por todo el profesorado del centro, han sido admitidos y becados, en las mejores universidades privadas nacionales e internacionales: IE University, Bristol, Cunef, Loyola…