Descubre la costa de Sanlúcar con la mirada de su gente

Durante los meses de verano, los lugares de la costa gaditana reciben la llegada masiva de turistas de todas las regiones que buscan su trozo de sol, arena y su más que merecido descanso. Sanlúcar de Barrameda es uno de los destinos favoritos de cara a las vacaciones de verano por tres motivos esenciales: su gastronomía, su tradicional carrera de caballos y, por supuesto, sus playas.

El orgullo de un sanluqueño, además de su más que codiciada manzanilla, son sus extensiones de arena fina que desembocan en un mar calmado y cálido. Es por ello que, cualquiera que se encuentre en Sanlúcar y no quiera asistir a las carreras de caballos, tiene un plan ineludible para poder afirmar, cuando concluyan sus vacaciones, que ha conocido esta mágica ciudad: disfrutar de sus playas. Los vecinos de la localidad presumen de estos paraísos tan suyos, como es el caso de Gabriel Almengló, quien afirma que "las aguas tranquilas de las playas de Sanlúcar son un regalo para todos los que somos de aquí".

"Empezando por el Coto de Doñana, que queda a la derecha, las primeras playas son la de Bonanza y Bajo Guía", describe Gabriel, el sanluqueño que guiará este reportaje para que los lectores sepan dónde dirigirse para disfrutar de este paraíso gaditano.

La playa de Bonanza es fluvial, ya que se encuentra en la misma desembocadura del río Guadalquivir. Además, este territorio está ocupado por el puerto pesquero y las lonjas del municipio, un lugar de encuentro entre los vecinos que acuden a adquirir sus afamados productos marinos. Quizá sea por la pertenencia a los sanluqueños y la proximidad al casco urbano que esta playa no suele estar muy transitada por turistas, por lo que es un destino perfecto para aquellos que deseen un tranquilo paseo o deleitarse con el sonido de las barcazas en su danza con las olas.

La playa de Bajo de Guía, por su parte, "no es una zona muy dada al baño: sus aguas tienen algo más de fango", reconoce el sanluqueño. Sin embargo, este no es motivo ni excusa para no visitar tanto la extensión de costa como sus alrededores, ya que es precisamente en torno a esta playa donde se ubica el centro neurálgico de la gastronomía local.

"A partir de aquí empieza lo que nosotros denominamos la Playa de Sanlúcar como tal, que es la que acompaña a todo el paseo marítimo". Es de fácil acceso a pie ya que tiene todas las entradas perfectamente habilitadas desde el paseo y, además, su extensión abarca la zona de los chiringuitos. Es por ello que se trata de la arena más transitada y a la que acuden más bañistas. "Por aquí circula la carrera de caballos", declara Almengló, por lo que, si la intención del visitante es evitarlas, tendría que informarse de los horarios y los días en los que se celebra esta fiesta tradicional, información que puede encontrar en este mismo suplemento.

A pocos kilómetros del municipio comienza la Playa de la Jara. Gabriel explica que "esta zona está urbanizada con casas y es un terreno de campo", en el que se encuentra la meta de las carreras de caballos. Para ir hasta allí hay un tramo pequeño de carretera, "muy pequeño", incide el gaditano, por lo que se trata de una zona menos transitada y que, por lo general, suele tener menos bañistas que la anterior. "Es una playa para pasear en la que es muy común ver a personas con sus perros, pero donde el sanluqueño de a pie no suele acudir a bañarse".

Finalmente, a caballo entre Sanlúcar y Chipiona, se halla la playa de

Montijo. "Al final de la costa de la Jara se encuentra una especie de barrera natural hecha por el hombre a partir de piedras, son como granjas que utilizan los pescadores para, cuando baja la marea, acercarse y capturar mariscos". Pasada esta barrera pétrea es cuando se puede decir que comienza la costa de Montijo, una cala muy transitada por los bañistas por su agua clara. Sin embargo, es importante tener precaución y evitar que la marea alta sorprenda a los visitantes, ya que el agua termina por cubrir los metros de arena disponibles.

Gabriel, nuestro guía sanluqueño trotamundos, declara que, por encima de todo, él destacaría los atardeceres en su ciudad. "He estado en Australia, Punta Cana, Lanzarote, Ibiza…, y puedo asegurar que los colores de las puestas de sol de Sanlúcar son únicos". Como prueba, aporta las maravillosas fotos del reportaje.