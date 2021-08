Sanlúcar te espera

Cada pueblo, cada ciudad, tiene una suerte de detalles que la historia, las tradiciones y la intervención del hombre han convertido en únicos. Son los que los definen y muestran el carácter de sus habitantes. Sanlúcar cuenta con un importante número de estos valores que la identifican frente otras ciudades y que la definen desde el punto de vista cultural y social.

Uno de estos elementos únicos son las carreras de caballos en la playa. Sanlúcar llega cada verano a su momento cumbre a mediados de agosto, en el ecuador de las carreras de caballos en la playa. El que se ha venido en denominar como el mayor espectáculo de las playas del sur hace honor a su nombre. Nada es comparable al hecho de contemplar las veloces carreras de los purasangres por la playa sanluqueña con el Guadalquivir y Doñana como telón de fondo. Esta descripción típica y casi tópica resume en pocas palabras un escenario en el que un deporte como el turf llega a todos los públicos, digamos que en abierto, y en un estado tan agradable para los sentidos como una feliz tarde de playa.

Desde el punto de vista turístico es uno de los grandes atractivos que presenta la provincia en la temporada estival, un reclamo indiscutible. Los fatídicos efectos de la covid nos privaron de estas pruebas el pasado verano y este año, gracias al proceso de vacunación, pero especialmente a la responsabilidad individual de los ciudadanos, podemos recuperarlas para disfrute de todos.

A este valor esencial que impulsa un sector como el turístico, muy castigado por la pandemia, se unen a otros elementos que, como decía al principio, son indiscutiblemente sanluqueños.

Nuestra historia nos ha dejado un legado rico, variado. En estos años estamos conmemorando el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo que protagonizaron los hombres de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. De Sanlúcar partieron un 20 de septiembre de 1519 para regresar un 6 de septiembre de 1522. Fue uno de los grandes acontecimientos de la Historia y que cambió el rumbo de la Humanidad.

Al amparo de esta efeméride la ciudad está sacando a la luz su importante patrimonio histórico artístico, trabajando en su recuperación para el disfrute de las generaciones actuales y futuras. De esta manera, y por señalar sólo algunos, puedo referirme al Castillito de Bajo de Guía, que será la bandera de esta conmemoración una vez que terminen los trabajos de adaptación. O Las Covachas, situadas a los pies del Palacio Ducal de la Fundación Medina Sidonia y que hemos convertido en el Centro de Interpretación de la Manzanilla (CIMA), el punto de encuentro de todas las bodegas sanluqueñas en torno a un vino único y exclusivo de esta tierra: la manzanilla. También puedo destacar el auditorio en la antigua iglesia de La Merced, que cuando finalicen los actuales trabajos de rehabilitación será el Auditorio Manolo Sanlúcar, o la puesta en valor del Eje Patrimonial del Barrio Alto, una franja que va desde el medieval Castillo de Santiago hasta el Palacio Municipal, como otras destacadas iniciativas.

Y a lo mucho que ya tenemos como herencia histórica se van a unir una serie de actuaciones que vamos a acometer y que van a dejar una huella indeleble, como el Mirador del V Centenario, que como símbolo de la modernidad ofrecerá una visión privilegiada de toda la desembocadura del Guadalquivir.

La historia y el patrimonio son indiscutiblemente señas de identidad de mi ciudad, pero no cabe duda que la principal diferenciación la hacen posible sus habitantes. Los sanluqueños han creado una ciudad abierta y acogedora, que atrapa a todo el que nos visita, que está dispuesto a repetir experiencia entre nosotros. Así lo muestran las consultas realizadas a los turistas, que indican que el buen ambiente en general es uno de los elementos más destacados de Sanlúcar.

Y otro no menos importante es nuestra gastronomía. Creo que no es necesario que me extienda mucho en subrayar la importancia que tiene la hostelería y lo mucho que ha avanzado en los últimos años. Junto a una producción agrícola y pesquera de primer nivel, esta ciudad ofrece una gastronomía única. De ahí que optemos a ser, en plena conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, Capital Española de la Gastronomía en 2022, lo que significaría un hito y un honor para los miles de hosteleros sanluqueños.

Todos estos valores –deporte, historia, patrimonio, gastronomía…- hacen de Sanlúcar un lugar de encuentro muy importante a lo largo de todo el año, aunque es ahora, en los meses veraniegos, cuando la población se incrementa de manera notable, casi duplicando el número de habitantes en determinadas fechas.

Sanlúcar es mi tierra, mi ciudad y hablo maravillas de ella con pasión. Pero no sanluqueñismo, sino porque Sanlúcar de Barrameda es una de las ciudades más impactantes del sur de Andalucía. Sanlúcar te espera.