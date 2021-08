Un cartel con corazón

La tradicional presentación oficial del cartel anunciador de la 176 edición de la Temporada de Carreras de Caballos en las playas sanluqueñas, se celebró el pasado 22 de julio en un acto en las Bodegas Hidalgo La Gitana.

El mencionado evento coincidió también con la firma del convenio anual que suscriben el Ayuntamiento de Sanlúcar y la Real Sociedad de Carreras de Caballos, por lo que, para ello, procedieron a su firma el alcalde, Víctor Mora, y el presidente de la entidad hípica, Rafael Hidalgo. El acuerdo contemplaba la colaboración material y económica del consistorio sanluqueño de cara a la temporada de carreras 2021.

Un acontecimiento deportivo y social que cuenta, en esta edición, con un presupuesto que se acerca al millón de euros y que puede suponer un antes y un después, tras lo acontecido por la pandemia del Covid-19, en el conocido como el mayor espectáculo de las playas del sur. El cartel anunciador, obra de Basilio Iglesias, estuvo siempre presente en la ceremonia.

Iglesias es jerezano de nacimiento, portuense de adopción y amante de toda la provincia de Cádiz por convicción. Además de Arquitecto, diseñador de proyectos urbanísticos, edificación y de interiores es, asimismo, pintor de vocación. "De mucha vocación e infinita afición", reconoce.

En sus pinturas siempre está presente la provincia gaditana con sus atunes de Barbate, su gastronomía, el toro bravo o los caballos de Jerez y de Sanlúcar… y siempre desde una pintura que potencia la realidad y la lleva a una abstracción donde destaca principalmente el movimiento que imprime a sus obras.

En cuanto a sus aficiones, destaca el Croquet, ya que es Campeón de España de dobles y por equipos, y ha quedado dos veces en tercera posición del Campeonato de Europa entre otros logros importantes.

Hacer el cartel de las carreras de Sanlúcar, nos cuenta, "ha sido un honor y un desafío. Cuando me pidieron hacerlo acepté con mucha ilusión por el reto que supone este trabajo y después de conocer a la magnífica junta directiva que me convencieron para realizarlo. He intentando resaltar una versión muy personal de las carreras, pero poniéndome siempre en el lugar de los sanluqueños".

En cuanto a la técnica, tiene una mezcla de pintura y de imágenes. "La parte principal es un mural de grandes dimensiones que realicé de una carrera de caballos, con una base monocromática de los caballos y donde resaltan los colores en las chaquetillas de los jockeys", resalta. "Esta pintura la realizo con una espátula aplicando pintura acrílica sobre un tablero de madera; además también le aplico arena de la playa de Sanlúcar mezclada con pegamento y agua para asemejarlo a la arena mojada de la bajamar sanluqueña. Esta arena, así como la pintura, la aplico con las manos y con la espátula lanzándola sobre la madera imaginando los movimientos y el golpeo de las patas de los caballos con la arena".

El resto del cartel es una serie de imágenes muy significativas de Sanlúcar como los barcos en la ría con el fondo del coto de Doñana y su puesta de sol. "En el cielo se deja entrever un grabado que realizó Anton van den Wyngaerde de la ciudad de Sanlúcar en 1567", apunta el artista.

Si hablamos de la acogida, señala, "estuve el pasado 3 de agosto con mi familia viendo las carreras in situ y pude comprobar la buena crítica que ha tenido el cartel y lo que le ha gustado a todos los sanluqueños que me han trasladado su entusiasmo, y eso es lo más importante; la gente me pide carteles y que se los firme para enmarcarlos, eso es el auténtico éxito de todo este trabajo”.