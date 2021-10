La sequía acorrala a los productores de aguacate de Málaga

La sequía trae de cabeza, también, a los productores malagueños de subtropicales, especialmente los del aguacate. Desde el sector se advierte de que la campaña del mango “está salvada”, pero no así la del aguacate, que puede sufrir una merma importante cuando comience a recolectarse en el arranque del otoño. La comarca de la Axarquía, principal potencia nacional en estos cultivos que tantas alegrías han dado al agro malagueño en las últimas campañas, tiene serios problemas de abastecimiento y eso puede echar por tierra el esfuerzo de todo un año, con sus consecuencias pérdidas económicas.

Para que esto no suceda es imprescindible que lleguen las lluvias entre septiembre y octubre, pues el grueso de la producción está pendiente de un último aporte de agua. La recolección comienza alrededor del mes de noviembre, y ya hay cinco comunidades de regantes que tienen cortes de agua, al haber agotado la cuota que le autoriza la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. No obstante, los agricultores confían que, aun quedándose sin dotación estos dos meses, la administración sea flexible y les permita el riego que necesitan hasta que el 1 de octubre comience el nuevo año hidrológico.

‘Guerra del agua’ entre olivar y subtropicales La falta de agua en la Axarquía llevó este mes de septiembre a la Comunidad de Regantes de las Aguas de la Acequia de Guaro de Periana a suspender temporalmente el riego del olivar en favor de los frutales. La decisión está causando enfrentamiento entre los agricultores que sitúan al subtropical en el centro de la diana. Para algunos es el comienzo de la “guerra del agua “, para los ecologistas no es más que “la consecuencia lógica de la expansión del regadío”. Desde hace un par de semanas aproximadamente, esta Comunidad de Regantes ha cortado el suministro de agua de los olivos. En un comunicado enviado a los regantes, explican que “debido a la prolongada sequía que estamos padeciendo y al nivel de agua en que se encuentran los pozos que nos abastecen nos vemos en la obligación de suspender temporalmente el riego del olivar y el agua de que se disponga será destinada para el riego de los cultivos más subtropicales como pueden ser los frutales”.

“La administración tiene que ayudarlas porque la fruta no se puede quedar tirada”, defendía en declaraciones a Grupo Joly José Ricardo Campos, presidente de la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro quien a su vez pidió a los regantes “un control exhaustivo para no perjudicar al resto de agricultores de la comunidad”. “Con el agua del pantano (de La Viñuela) no se pueden hacer milagros. Lo que necesitamos es que se pongan en servicio las aguas depuradas de la planta de Vélez-Málaga y que se amplíe el terciario para disponer de todo el caudal uniendo las que llegan al Peñón del Cuervo con Rincón, las de Algarrobo y las de Torrox”, reclama Campos, quien estima que en total se podrían conseguir para riego 17 hectómetros cúbicos.

Con la campaña que ahora empieza manteniendo en vilo al sector, Andalucía incrementó un 11% en la anterior la superficie total destinada al cultivo de aguacate, situándose en 12.386 hectáreas, según se desprende de los datos de la campaña 2019/20 ofrecidos por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía. La superficie en producción fue de 10.594 hectáreas, situándose su incremento en el 5%. Este cultivo crecerá en producción en los próximos años debido precisamente a que una parte de la superficie ya destinada a su plantación no ha entrado todavía en el ciclo productivo.

Málaga y Granada copan el 82% de superficie en Andalucía

En el panorama nacional, Andalucía lidera la superficie de cultivo de aguacate con un 79%, seguida de Canarias (13%) y Valencia (7%), esta última con plantaciones más recientes.

La distribución de la superficie total entre provincias está concentrada entre las provincias de Málaga (60%) y Granada (22%). A estas se están añadiendo cada vez con más implantación, y producciones muy jóvenes que irán entrando poco a poco en producción, territorios de las provincias de Cádiz (10%) y Huelva (7%).Con los datos de la última campaña cerrados, la producción de aguacate ascendió a 81.087 toneladas, descendió ligeramente (-1%) en 2020, a pesar del incremento de la superficie en producción. El principal motivo fue un menor rendimiento.

Los productores de mango están algo más tranquilos. La Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales espera una “buena” campaña de mango este año aunque “no va a ser récord”, con una previsión de más de 20.000 toneladas de este fruto en la comarca malagueña de la Axarquía. La recolección se inició entre finales de agosto y primeros de septiembre, en una campaña que se prolongará hasta noviembre.Andalucía contabilizó una superficie cultivada de mango de 4.772 hectáreas en 2020, de las cuales el 89% se encuentra en producción. Estas cifras se mantienen prácticamente constantes respecto a la campaña anterior. El 90% de la superficie se concentra en la provincia de Málaga, en la cual se hallan 4.296 hectáreas. El resto corresponde principalmente a Granada con el 9% de la superficie cultivada.

La producción andaluza de mango alcanzó las 28.276 toneladas en la campaña 2020, de las cuales el 86% corresponden a plantaciones malagueñas y el 13% a Granada. El valor de la producción en origen se elevó a 40,15 millones de euros, un 32% por encima de 2019, gracias a un precio pagado al agricultor que superó ampliamente los registros del ejercicio precedente, alcanzando 1,42 €/kg.

El grueso del volumen de la campaña se concentra entre septiembre y octubre con el 38% y 55% respectivamente, meses en los que coinciden en producción las variedades mayoritarias de esta deliciosa fruta tropical.