Eco-Bodega Cortijo El Cura, una vuelta a la vida

Las motivaciones por las que se llega a la agricultura ecológica son varias. Muchas veces es una apuesta personal por este tipo de cultivos y otras simplemente son las circunstancias de la vida las que te arrastran hacia ella. Lo que sí es cierto es que prácticamente todos aquellos que llegan a la agricultura ecológica suelen continuar en ella. El caso de Justo Sánchez es particular. Durante muchos años estuvo cultivando pimiento amarillo en El Ejido, pero el uso de determinados productos fitosanitarios le provocaron tres intoxicaciones y fue en la última de ellas cuando su médico le dijo que o abandonaba el invernadero o la vida lo abandonaría a él. Poco podía sospechar que lo que parecía que era el fin de su vida de agricultor, sólo iba a ser el comienzo de la Eco-bodega Cortijo El Cura.

Esa frase tan manida que hemos escuchado en numerosas ocasiones: “no te preocupes cuando una puerta se cierra hay otras muchas que se abren”, en el caso de Justo Sánchez se cumplieron, las puertas del invernadero en El Ejido se cerraron pero se trasladó a Laujar de Andarax y allí compró 25 hectáreas en la zona conocida como Cortijo El Veterinario “le cambiamos el nombre a Cortijo El Cura porque precisamente entre los años 1896-1936 su propietario había sido un cura de la Diócesis de Granada, incluso conservamos algún mobiliario de esa época”, apunta.

Desde el comienzo de esta aventura la idea estaba clara, la producción sería totalmente ecológica y de secano. “Nosotros solo recogemos lo que la tierra nos quiera dar. Para mi lo importante es la salud, es cierto que hemos tenido años de 24 meses porque la producción no ha sido buena pero mi meta no es el dinero, teniendo para comer me sobra”, señala este viticultor.

La finca situada a casi 1.000 metros sobre el nivel del mar, entre Sierra Nevada y Sierra de Gádor se encuentra dentro de la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra Laujar-Alpujarra. Anualmente produce entre 35.000 y 40.000 botellas “ha habido alguna cosecha de 60.000 botellas pero durante la última década la sequía se ha agudizado y la producción ha bajado”, declara Justo Sánchez.

Este almeriense ha encontrado en la producción de vino ecológico una filosofía de vida “dejar vivir para vivir tú. Y eso es lo que intentamos hacer desde Cortijo El Cura”. Él continúa a diario visitando sus viñas, aunque ahora ha delegado en una de sus hijas, Estefanía, la administración. Durante la pandemia se suspendieron las visitas y se intentó fomentar la venta por internet, “las ventas bajaron pero no nos ha faltado trabajo. Ahora, poco a poco vamos intentando volver a la normalidad con las visitas”.Juan Sánchez halló en la producción ecológica no sólo su medio de vivir sino su vida, que casi la pierde por la utilización de determinados productos fitosanitarios.

Otras actividades

Además de la elaboración y venta de vinos ecológicos en la eco-bodega han decidido realizar otras actividades como celebraciones en este espacio o visitas a la bodega, precisamente éstas últimas han sido certificadas como turismo sostenible: “Después de muchos meses de duro trabajo, hemos firmado este año el convenio de adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible CETS, ya que nos encontramos dentro del Parque Natural de Sierra Nevada. Con la visita a nuestras instalaciones se puede disfrutar del entorno natural, la gastronomía local y las tradiciones culturales de Sierra Nevada”, apuntan los responsables de la Eco-bodega.