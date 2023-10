UNIgreen, una realidad prometedora

Concebir la Universidad como impulsora de la transformación social y generadora de respuestas en los ámbitos que atañen más allá de la vida cotidiana es una responsabilidad de la propia institución y un fin en sí mismo, cuyo logro no ha de desmerecer el camino a recorrer para alcanzarlo.

El liderazgo que la Universidad de Almería ha asumido con la coordinación de la Universidad Europea, UNIgreen, la ha consolidado, aún más si cabe, como una institución fundamental para la sociedad, que brinda educación, realiza investigaciones de vanguardia, fomenta la innovación, el emprendimiento, y sirve a la comunidad. El lanzamiento oficial de UNIgreen a comienzos de este año, con la firma del Grant Agreement de esta institución europea, la creación de la Asamblea General de Rectores y la definición de su funcionamiento, han supuesto un paso definitivo hacia una universidad supranacional que significa innovación, desafío, desarrollo, transición verde, más oportunidades, colaboración y enseñanza e investigación transfronteriza. Pero, sobre todo, simboliza la garantía de un futuro mejor.

Sin duda esta alianza, formada por 8 instituciones de educación superior con la visión común de promover la excelencia en la enseñanza y la investigación, y coordinada desde sus primeros pasos, en 2019, por la Universidad de Almería, está brindando una nueva forma de aprender, de crear conocimiento y compartirlo con la sociedad. En este sentido, el próximo acontecimiento que se sumará a la agenda de UNIgreen y que acogerá la UAL será la UNIgreen Joint International Centre Annual Working Meeting el próximo mes de octubre. La UAL se convertirá en epicentro del primer encuentro anual de trabajo en el que participarán más de cien expertos internacionales en gestión universitaria. Una cita con la que UNIgreen marcará una gran diferencia, especialmente en lo que se refiere a la internacionalización de la docencia, la investigación y la cooperación intersectorial con muchas más oportunidades para los miembros de nuestra comunidad.

El recorrido de UNIgreen continuaba durante este 2023 con la celebración en marzo de la primera Cumbre Anual de la Alianza, celebrada en Módena (Italia), donde por unanimidad tuve el honor de ser elegido presidente de la Asamblea General de Rectores. Así, la Universidad de Almería encabeza el máximo órgano de gobierno de esta “liga internacional”, de la que forman parte la Agricultural University of Iceland – Islandia-, Agricultural University of Plovdiv – Bulgaria-, Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal-, Paris Sup’Biotech – Francia-, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Italia-, Warsaw University of Life Sciences – Polonia- y Haute École de la Province de Liège – Bélgica-.

En Módena también se llevó a cabo la elección de la rectora de la Universidad Agrícola de Plovdiv (Bulgaria), Hristina Yancheva, como vicepresidenta; y se constituyó Board of Directors (Junta Directiva), órgano ejecutivo de la alianza en el que la UAL cuenta con dos representantes: el vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas, y el director de Estrategia de Internacionalización, Tomás Lorenzana, elegido también coordinador general de UNIgreen. Mi felicitación pública a Julián y Tomás por su memorable trabajo en el lanzamiento y desarrollo de UNIgreen, consiguiendo que fuese en 2022 una de las 44 nuevas universidades europeas, de un total de 31 solicitudes, seleccionadas por la Comisión Europea para cooperar a través de fronteras y disciplinas.

En el marco de UNIgreen la aportación de la UAL también se puso de manifiesto en el II StartUp Village Forum, celebrado en Bruselas el 28 de febrero, donde se dio a conocer el Proyecto Marca Pueblo, liderado por el investigador de la UAL Jaime de Pablo, sobre el despoblamiento de las zonas rurales y la brecha digital. De esta manera se cumplía un objetivo de UNIgreen como es impactar positivamente en las comunidades locales de cada una de las ocho universidades que integran esta alianza.

UNIgreen es una realidad más que prometedora y de cara al curso académico 2023-2024 contará con las estructuradas y planes estratégicos y de trabajo, necesarios para poner en marcha un amplio catálogo de microcredenciales, en el primer cuatrimestre, y de titulaciones múltiples a lo largo de dicho curso. Será entonces cuando despegue el potencial de esta universidad europea contribuyendo al desarrollo intelectual, científico, económico y cultural de sus estudiantes.