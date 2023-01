Puente Genil apuesta por el turismo sostenible

Puente Genil es mucho más que una ciudad con historia en la que se conservan hallazgos arqueológicos de la época prehistórica, romana y musulmana. Su privilegiada ubicación custodiada por las sierras Subbéticas y con unos importantes parajes naturales como el pantano de Cordobilla, los Centellares o la laguna de Tíscar suponen unos buenos argumentos para aquéllos turistas que buscan contacto con la naturaleza en todas sus posibilidades.

El puente del siglo XVI sobre el río Genil es el que da nombre a esta población y una de sus obras arquitectónicas más emblemáticas. Desde este punto se puede comenzar a disfrutar de todos los atractivos de este municipio cordobés, empezando por su interesante casco histórico. Empezando por el Castillo Anzur, una atalaya árabe del siglo X que domina la ciudad y que vivió la batalla de Arnizol en 1126, este edificio preside el casco urbano de Puente Genil y el desarrollo de la vida de sus gentes. Desde ahí es posible ver las cumbres de Sierra Nevada en los días despejados.

Junto a él no podemos dejar de mencionar el yacimiento arqueológico de la villa romana de Fuente Álamo, que guarda unos mosaicos tan singulares que no se han podido encontrar en ninguna otra villa del antiguo Imperio Ro mano, y que este año celebra su 40º aniversario con un amplio programa de acciones de promoción. No menos relevante es también el complejo industrial de La Alianza y que supone un reflejo del importante desarrollo industrial que tuvo este municipio.

Todo este amplio patrimonio cultural se ve aumentado con el natural. Desde las pequeñas Sierras del Niño o la laguna de Tíscar, perteneciente a la Reserva Natural de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba, hacen las delicias de los visitantes que pueden disfrutar de varias rutas de senderismo y cicloturismo para poder empaparse del paisaje, la fauna y la flora de sus sierras, riberas y lagunas.

El Pantano de Cordobilla, protegido como Paraje Natural, es el último pantano en el curso del Genil antes de su desembocadura en el Guadalquivir. En este espacio encuentran refugio y un lugar idóneo para criar numerosas especies como la cigüeñuela, las garzas reales o el ánade real. En invierno, otras especies como el pato cuchara, el porrón común, el calamón, y la polla de agua encuentran aquí su mejor hábitat, incluyendo las que proceden de la costa como diferentes tipo de gaviotas o el cormorán. Rapaces o pequeñas aves como el ruiseñor bastardo o el zarcero también habitan este lugar.

La Laguna Seca, en Los Arenales y de agua dulce, se mantiene inundada desde diciembre a mayo y acoge diferentes tipos de especies como el ánade real o el flamenco.

A ocho kilómetros del casco urbano se localiza la Laguna de Tíscar, un espacio protegido declarado como Reserva Natural en 1984 y de agua salada debido a los minerales presentes en su suelo. Aquí se localizan dos observatorios, uno de uno público y otro científico, desde los que poder ver tanto aves invernantes, que utilizan la laguna en invierno como lugar de descanso durante su viaje migratorio; hasta aves estivales, que acuden en la época de primavera y verano.

El paraje de Los Castellares se caracteriza porque es el tajo que sigue el curso del río describiendo la forma del meandro. Este tajo está formado calcarenita, un tipo de roca que permite encontrar fósiles que vivieron bajo el mar hace unos 15 ó 20 millones de años.

Tal es la riqueza natural de este municipio que bajo el nombre de `Puente Genil, agua, paisajes e historia´ se ha elaborado un ambicioso proyecto con el pretenden estar al nivel de otros destinos turísticos sostenibles.

En este sentido, una de las aspiraciones propuestas es la Vía Verde del Aceite y su conexión con el casco urbano desde la estación de Campo Real, la creación de una red de senderos que rodee el casco urbano y que permita recorrer los principales reclamos naturales, culturales y patrimoniales o la restauración ambiental en los márgenes del río Genil a su paso por la localidad.